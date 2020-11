Lorenzo Vaquero, investigador del CiTIUS, recibe el mayor premio estatal en movilidad y accesibilidad

trabajo fin de carrera. El investigador del CiTIUS (Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes) de la USC Lorenzo Vaquero recibió en Madrid el premio más relevante a nivel nacional en el ámbito de la movilidad y accesibilidad, concedido por la Fundación Renault, en colaboración con el Club de Excelencia en Sostenibilidad y con el apoyo de la Fundación Biodiversidad. El joven científico, que en la actualidad se encuentra desarrollando su tesis doctoral en el CiTIUS, se mostró muy satisfecho al ser seleccionado como ganador de los III Premios al Mejor Trabajo Final de Carrera por su estudio de fin de máster (TFM): “Que te reconozcan tu labor siempre es una gran alegría, pero en este caso es doble, porque no es algo que se cierre con el TFM: esta línea de investigación forma parte de un proyecto con bastantes vistas al futuro”. El premio reconoce un trabajo científico en el que los investigadores del CiTIUS han conseguido desarrollar una nueva herramienta de seguimiento o tracking visual de objetos, un ámbito de especial interés en multitud de aplicaciones (como los vehículos autónomos). No obstante, mientras que estos campos demandan sistemas capaces de seguir múltiples objetos en tiempo real, hasta ahora gran parte de la investigación en visión por computador se centra en el tracking de un único elemento. “Se trata del primer tracker arbitrario de múltiples objetos basado en Deep Learning, algo que no se había hecho nunca”, dijo Vaquero. ECG