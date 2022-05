Los buses superaron ‘con fórceps’ la prueba de fuego cruzado en Concheiros

La mañana de ayer fue de lo más entretenida para muchos vecinos de Concheiros, que no quisieron perderse las pruebas de fuego antes de abrir la circulación en la zona. Un auténtico choque de trenes: dos autobuses, de la época del Nodo, o poco menos, frente a frente. Entre los que asistieron al espectáculo había división de opiniones: hubo quien mostró claramente su enfado, y quien se lo tomó más bien con humor resignado, a la vista de las dificultades que tenían los buses para cruzarse sin caricias mutuas.

La realidad es que la prueba seguro que sirvió para que técnicos y políticos allí presentes tomaran nota de los problemas, aunque es cierto que tuvo mucho de experimento de laboratorio. En el día a día los cruces de vehículos no estarán tan calculados, ni se harán a la misma velocidad. Tampoco contarán con la policía controlando la operación, sino que será la vida real, con peatones cruzando, coches mal estacionados en la calle (ayer hubo que mandar retirar alguno para que la prueba pudiera llevarse a cabo) y la realidad de lo que es una calle saturada, y no un decorado para la ocasión.

¿Y cuál es el veredicto? Pues depende de a quién pregunten, pero las fotos hablan por sí solas. Los evidentes inconvenientes que tuvieron los buses para cruzarse en tres puntos distintos de la calle se reproducirán cuando se trate de camiones de reparto o de furgones. Con un matiz importante: el margen de piedra que ven en las imágenes inferiores, en el lado impar de la rúa, y que parecía previsto para que hubiera un mínimo filtro de seguridad que separase la calzada de una acera a la misma altura, formará parte del carril para coches.

O sea, los peatones no tendrán ni medio centímetro de protección. Quien esté paseando o sentado en una terraza ya puede protegerse, porque como se comprobó ayer, los buses llegan al límite de la acera, e incluso la rozan. El espejo, por ejemplo, invade claramente el territorio peatonal. Por algo retiraron los bancos de ese lado, porque no sería lo más seguro del mundo estar sentado a milímetros de un bus de varias toneladas pasando a tu lado.

El Ayuntamiento tiene previsto colocar algunos elementos de mobiliario urbano, como maceteros, para evitar sobre todo la parada indiscriminada de coches. De paso, servirán quizá para proteger a esos peatones que caminarán en algunos momentos al límite, con los vehículos rozándoles. En la prueba de ayer, más de un coche adelantó invadiendo la acera a uno de los buses que estaba parado. Pero claro, el coche particular no formaba parte del atrezzo y no estaba avisado.