Los camioneros lanzan un SOS: “Estamos con el agua al cuello”

En un contexto como el actual, en el que la falta de conductores de camiones es un problema grave a nivel europeo, muchos transportistas viven “con el agua al cuello”, tal y como comenta la pareja de Villestro (Santiago) que forman Rosalía Seoane y Pepe Sánchez. “Las tarifas han subido muy poco en comparación con el elevado incremento de los gastos. El gasóleo está por las nubes. Solo el gasto de combustible supone más del 50 % de la facturación del camión. Las ruedas son muy caras, las dietas también se han disparado y el precio del kilómetro de autopista en Francia, por ejemplo, es de 0,35 euros; y en Suiza es de un euro el kilómetro”, subrayan.

Pepe y Rosi, tal y como figura en uno de los rótulos del frente del camión, son autónomos, e inciden en la dificultad para mantenerse a flote en un sector en el que no es fácil cuadrar los números para que sea rentable. “Son muchos los conductores que en los últimos años han dejado la profesión. El camionero está muy mal pagado, y los jóvenes ya no quieren ser camioneros. Además, muchos se han jubilado y está aumentando de forma notable la edad media en la profesión, cerca ya de los 50 años”, apunta Pepe.

“O problema do sector é que apretáronse tanto as márxenes, forzado polos precios que impoñen as fábricas, que agora, ca subida dos custos –gasóleo, autopistas, impostos...—, é imposible poder pagar un sueldo adecuado ós conductores”, señala Rosalía, quien añade que esta situación supone que “non sexa un traballo atractivo para a xente moza, que con estas condicións de traballo non se animan a entrar no sector.”

El tándem que forman Pepe y Rosi completa más de 150.000 kilómetros al año por toda Europa. Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, República Checa, Polonia, Dinamarca, Suecia... No obstante, tras la pandemia, han reducido un poco el radio de acción, y viajan sobre todo a Francia y Bélgica. Conducen un camión DAF XF 106, un modelo con 530 CV con el que cubren rutas de larga distancia. Transportan “de todo un pouco”. “Aluminio, mobiliario, bobinas de papel”, indica Rosalía, a quien su vínculo con el oficio le viene de familia. ““Toda a miña familia estivo ou está relacionada có transporte. Meu pai tivo autobuses e meus irmáns e moitos dos meus primos traballan no transporte de mercancías por estrada””, comenta Rosalía, que indica que al ser conducción en equipo, durante los viajes pueden conducir hasta veinte horas consecutivas: “Nun espazo de trinta horas, conducimos vinte, outras nove descansamos e queda unha hora que usamos para cambios de tarxeta no tacógrafo”, comenta Rosi, quien tras la pandemia está viajando menos que antes.

Nacida en Vedra, aunque afincada en Villestro desde hace dos décadas, añade que para conducir un tráiler, una profesión en la que no es habitual encontrarse con muchas mujeres, ya no es necesario lucir un cuerpo fornido. ““Os camións, na actualidade, veñen moi ben equipados e son cómodos... Solo teñen un defecto, non teñen baño””, afirma, antes de destacar que dentro del sector del transporte ves de todo: ““Hai compañeiros que ven a unha muller cun tráiler e tratan de enfastiar, dificultando, por exemplo, un adiantamento”.

Esta pareja compostelana conduce un bicho que mide 16,50 metros de largo y está preparado para llevar una carga de hasta 40 toneladas. El precio solo de la tractora, que estrenaron hace cuatro años, después de recorrer en torno a un millón y medio de kilómetros con el anterior camión, ronda los 100.000 euros y su consumo en ruta es de entre 30 y 35 litros a los 100 kilómetros. El camión cuenta con un depósito de 1.200 litros, los necesarios, por ejemplo, para cubrir los 3.450 kilómetros que separan la capital gallega de Estocolmo.

Buena parte de sus viajes están relacionados con el transporte de aluminio por toda Europa, que cargan en empresas del área de Santiago como Cortizo, Exlabesa o Extrugasa, si bien también suelen llevar material para tiendas u hoteles de distintos puntos del Viejo Continente. “Traballamos moito no transporte de mobles que leva Inditex desde Galicia para as súas tendas en Europa”, afirma Rosalía, que destaca que este tipo de transportes implica acceder con el camión a calles muy céntricas de la ciudad, incluso peatonales. “En Copenhague tivemos que entrar ata o mesmo centro, xusto ao carón do Concello, onde Zara ten unha tenda”, señala Rosalía, quien por sensación de inseguridad nunca viaja sola. Prefiere hacerlo en compañía de su marido, teniendo en cuenta que suelen dormir en el interior del camión en áreas de servicio o en polígonos industriales situados en distintos puntos de Europa.

“Un día estás nun sitio é o seguinte estás noutra punta do mapa”, afirma Pepe. En la cubierta de la plataforma de su camión se puede leer: Saímos de Compostela... percorremos Europa... e volta a ela.