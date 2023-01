Los comerciantes del Ensanche, en pie de guerra por el Peleteiro

··· En respuesta a los comerciantes, la Asociación de Vecinos Raigame, cuya postura se oponía al plan de Raxoi para la ‘operación Peleteiro’, ha querido mostrar su punto de vista y lamenta que no se acepte que los partidos de la oposición se pusiesen del lado de los compostelanos.

··· “Lamentamos estas manifestacións e a falta de comprensión e apoio ás demandas da súa veciñanza, xa que tamén somos a súa clientela. Estamos seguros de que os comentarios vertidos por algúns dirixentes non coinciden co sentir maioritario do comercio do Ensanche”, citan desde la asociación.

··· En esta línea, recuerdan que la solución posible para este solar pasa por una proyecto dialogado y justo para toda la ciudadanía.