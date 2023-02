Los Next Generation pasan de largo por Santiago y su tejido productivo

Los fondos Next Generation, articulados por la Unión Europea para dar un impulso y transformar el tejido industrial y empresarial hacia un modelo verde, digitalizado y más sostenible tras el golpe de la pandemia, pasan sin pena ni gloria por Santiago y su área de influencia.

El llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que suponía una inyección de unos 140.000 millones para la recuperación del crecimiento, no está beneficiando a la inmensa mayoría de las pymes que tienen su actividad en los polígonos del Tambre, Costa Vella, Boisaca, A Sionlla o Novo Milladoiro.

Así lo admite el presidente de la Asociación Área Empresarial del Tambre, José Fernández Alborés: “No conozco ninguna empresa de nuestro entorno que tenga Next Generation, ni que sepan donde están. Lo único que sabemos es que hay un montón de consultoras que ofrecen sus servicios para acceder a ellos, pero físicamente no los he visto ni nadie que yo conozca”.

“Los fondos –añade– para mí están desaparecidos en combate. Eso será para las grandes multinacionales. Lo que me sorprende es ver anuncios de televisión que están pagados con Next Generation.”, reflexiona. “Creo que muchos estamos haciendo la comparativa con el Plan E de Zapatero, donde se gastó más en poner carteles que lo que llegó al tejido empresarial”.

Un sentimiento que se extiende al presidente de la Asociación de Empresarios de Teo, Alexander Dubra, que admite que optar a estas ayudas es un proceso “engorroso, muy engorroso”. Al mismo tiempo reclama que las pymes, “que suman más del 80 % del empleo”, tengan una mayor participación.

Javier Santos, responsable de la Asociación de Empresarios Novo Milladoiro –polígono que concentra unas 300 firmas y más de 2.500 puestos de trabajo –, comparte esa “percepción”, aunque se muestra cauto y matiza que no tiene datos. “Mi sensación es que estos fondos se diluyen en las grandes empresas, que son las que se encargaron de canalizarlos, mientras a la pyme no están llegando o lo hacen a cuentagotas”. “En mi entorno es una impresión general”, prosigue, vaticinando que “muchos de estos fondos no se van a llegar a utilizar”.

Una firma pequeña, en la que no hay grandes departamentos, “no va a dejar su trabajo” para gestionar ayudas “si el proceso es complicado y lleva mucho tiempo”, indica. Algo que sabe de primera mano, pues confirma que su propia compañía, Técnicas Constructivas, tuvo que “renunciar” a parte de esos fondos, “porque en vez de avanzar me estaban complicando”.

Para dejar claro su mensaje usa un símil futbolístico: “Es complicado jugar en Champions League, que es la empresa grande, con un equipo de tercera regional, que son firmas pequeñas, que no tienen capacidad de seguir ese ritmo”.

“Serio riesgo de perder esta oportunidad”. En línea con los empresarios, la Xunta teme que si el Gobierno “no agiliza” la asignación de fondos europeos” y no descentraliza las ayudas, “corremos un serio riesgo” de perder esta oportunidad de modernizar y dar músculo al tejido industrial. Desde la Consellería de Industria entienden que es necesaria una “cogobernanza real y efectiva”. Así, consideran “imprescindible” que desde La Moncloa se adopten medidas como abrir una ventanilla única para facilitar la gestión de las solicitudes. Al mismo tiempo, reclaman la asignación de transferencias directas a Galicia “para completar los aspectos no cubiertos por los Perte”, siguiendo el ejemplo de actuaciones que se realizaron en otros territorios.

El Ejecutivo autonómico busca acompañar al tejido empresarial, especialmente a las pymes, a través de la Oficina de proyectos tractores, además de celebrar foros sectoriales por toda la comunidad. “El estado de las convocatorias de los Perte evidencia la lentitud y falta de consenso en su diseño”, indica, lamentando que no se concreten los apoyos a los proyectos “maduros, sólidos y viables”, presentados por Galicia. El Gobierno, subrayan, anunció convocatorias por cerca de 41.000 millones, pero por el momento solo convocó el 30 % de los fondos, teniendo adjudicados a nivel estatal apenas el 13 % del total”.