Los Reyes Magos recepcionarán a los niños en Bonaval con horario ampliado

De igual forma que el pasado año, los Reyes Magos no podrán recorrer las calles de Santiago este 2022. Sin embargo se les podrá ver y de forma algo más cercana que en una cabalgata convencional. Los Reyes Magos harán una recepción hoy y en un horario ampliado. Sus majestades de Oriente estarán en la Iglesia de Santo Domingo de Bonaval de 11.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 22.30 horas. Las entradas se encuentran a través de la página de ataquilla.com.

A este respecto, el concejal de Seguridad Ciudadana y Fiestas, Gonzalo Muíños, destacó en Onda Cero que los Reyes Magos celebrarán un año más una recepción a la que está previsto que asistan unas 6.000 personas para ver que un año más no llegarán a Compostela en la tradicional Cabalgata debido a la pandemia e incremento de casos de covid.

Muíños defendió que de nuevo se realice una recepción porque “non poderíamos garantir que a xente mantivera as distancias de seguridade e mascarillas nas rúas de Santiago, moitas delas estreitas no casco histórico” y añade que “anos anteriores unhas 40.000 persoas se deron cita nas rúas para presenciar a Cabalgata de Reis. De esta forma se optó por la fórmula de recepción Real en Bonaval en horario de mañana y tarde para garantizar la seguridad “nun momento no que moitos nenos aínda están sen vacunar”. Además, es recomendable llevar ropa de agua y paraguas ya que las previsiones advierten lluvia a lo largo de la mañana.

Tampoco hay que olvidar que los Reyes también realizarán la tradicional visita a los niños ingresados en el Hospital Clínico de Santiago.

Y MÚSICA. Pero no solo habrá Cabalgata, la Real Filharmonía de Galicia va a celebrar su tradicional concierto de la noche de Reyes de hoy a las 21.30 horas en el Auditorio de Galicia. La batuta la llevará el director titular y artístico de la RFG, el maestro Paul Daniel. Las entradas están disponibles en la página web www.compostelacultura.gal.

Para poder acceder al Auditorio de Galicia es necesario presentar certificado Covid (o PCR o test de antígenos negativos), tal y como dispone la normativa vigente ante la situación epidemiológica derivada de la pandemia de la covid. Bajo el título Tren, barco, avión e outros medios de locomoción, el programa mantiene el espíritu del lema de esta temporada de la RFG, Viaxes. El público asistente tendrá la oportunidad de disfrutar con piezas muy populares, con diferentes medios de transporte como hilo conductor.

El concierto arrancará con ¡Abran paso! de la Polka Schnell de Eduard Strauss, que comienza con una señal de tren que simula iniciar su marcha. A continuación sonará El vuelo del moscardón de El cuento del zar sultán de Rimski-Kórsakov, junto a varios fragmentos de la Suite Sinfónica París; de Jacques Ibert. De México llegará la Música para charlar del compositor Silvestre Revueltas. Y del argentino Astor Piazzoll sonará la obra Aconcagua parabandoneón y orquesta, que interpretará el bandoneonista Claudio Constantini.