Los Reyes Magos reparten ilusión en Santiago con una recepción segura

Santiago. La pasada noche, los Magos de Oriente siguieron trabajando tras la recepción Real. Contando con pajes y ayudantes, consiguieron dejar todos los regalos en las casas correspondientes a tiempo y sin mayores inconvenientes. Las listas de juguetes habían sido entregadas con éxito a sus destinatarios reales.

Entre los regalos más demandados este año, según confirmaron sus Majestades de Oriente, fueron Mi pequeño cerdito (my little pig pet), un animal de pequeño tamaño interactivo que camina, baila y come. Según reza su publicidad, “se puede sacar a pasear por el barrio con la correa, bailar con él al ritmo de su música o darle de comer con su biberón si tiene hambre”. Está recomendado para mayores de cuatro años, fue una de las estrellas de la Nochebuena y el tirón continuó fuerte hasta el día de Reyes.

También tuvieron una gran demanda este año la colección de muñecas Rainbow High (Ruby Anderson, Poppy Rowan, Sunny Madison, Jade Hunter, Skyler Bradshaw, Violet Willow, Amaya Raine y Karma Nichols), así como sus complementos para jugar con ellas. Estos juguetes están indicadas para peques de seis a doce años.

JUEGOS EDUCATIVOS. Los juegos con valor educativo y de entretenimiento mantienen su lugar de preferencia, sobre todo si permiten el desarrollo de nuevas destrezas. Todos ellos presentan un incremento en la demanda en los últimos años. Desde Mayso Librería destacan que los padres se están dando cuenta de las ventajas de estos juguetes. Entre ellas, Santiago Mayo, su propietario, señala que “les enseñan a pensar y a razonar”. Además indica que estos “no son juegos de 15 días, los niños no se aburren de ellos y juegan todo el año”.

Entre los más demandados, por edades, está Día y Noche, un juego de lógica a partir de 3 años en el que los niños tienen que reproducir las imágenes paso a paso con las piezas de madera. Otro de los más vendidos para niños de 3 a 6 años es el juego de Los tres cerditos, un cuaderno de retos con más de 48 desafíos.

De seis años en adelante, el más demandado es Batalla de Genios, un juego de retos tanto para niños como adultos.