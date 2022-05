Los White Lies, en la Capitol este domingo

MÚSICA. Mañana a las 20.00 horas, en la Capitol, y dentro del ciclo Xacobeo Importa, actuarán estos británicos cargados de gracia que se llaman White Lies. Vienen de gira de presentación de su disco As I Try Not to Fall Apart, el último de su producción. El Indie Rock es aquí el protagonista, y un buen gusto exquisito les da carta de naturaleza a estos muchachos llamados Harry McVeigh (a las voces y la guitarra), Charles Cave (bajo) y Jack Lawrence-Brown (batería) y suele acompañarlos Tommy Bowen al teclado. Como ven, formación totalmente clásica. Son de Ealing, cerca de Londres, y nacieron en 2007. Comenzaron bajo el nombre de Fear of Flying y ya se han llevado varios premios, como el Critics’ Choice Award de los BRITs. Han pasado por unos cuantos festivales decisivos, como Benicàssim, Coachella, Glastonbury, el de la Isla de Wight, Lollapalooza, Reading o Leeds (donde los Who hicieron el mejor directo de su historia), y han sido teloneros de los míticos Kings of Leon y llevan seis discos publicados, siendo el presente de este mismo año. No se lo pierdan. Xurxo FERNÁNDEZ