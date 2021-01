Luz verde a un centro de emergencia social que estará abierto las 24 horas

Aunque alabó el tono conciliador de Sánchez Bugallo, y le tendió la mano para seguir trabajando en la recuperación, calificó su gestión como de “rey constitucional, que reina pero no gobierna”, y criticó que con respecto a CA “cambió el discurso, pero no la gestión”, denunciando el retraso en muchos proyectos. “La falta de solución a los problemas no es consecuencia de una patología fisiológica como la COVID, sino de una patología política llamada falta de competencia”. Consideró que la pandemia no es excusa “para no ofrecer o asegurar adecuadamente servicios de prestación obligatoria, o para no anticiparse a desafíos inmediatos o futuros, o para non generar otros escenarios de oportunidades”. Con todo, aseguró que su grupo seguirá trasladando sus propuestas e iniciativas de forma “prudente”.