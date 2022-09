Mallou y el dúo Max Bien Khan & Gina Green, en el Holanola Fest de Riquela

Santiago. La Sala Riquela (rúa do Preguntoiro, nº35) está celebrando esta semana el Holanola Fest, ofreciendo grandes conciertos y espectáculos diariamente. Esta noche, a partir de las 21.00 horas, contará con dos actuaciones de nivel.

Por un lado, Mallou, formado por Benxa y Sabela. Benjamín Vázquez estudió magisterio musical en Santiago, donde descubre muchos grupos y músicos que fueron importantes fuentes de inspiración para sus futuros proyectos. Sabela comienza con “modestas jams” en un pequeño local de Compostela junto a varios músicos, hasta que en 2019 se junta con Benjamín para formar Mallou, dándole este nombre como homenaje al abuelo de la joven: Juan Belo Mallou, “gaiteiro maior de Galicia”.

Y por otro lado, están Max Bien Khan & Gina Green. El primero es un compositor y músico establecido en Nueva Orleáns, Luisiana, donde es líder de la banda y fuerza creativa de Max and the Martians. Y con una voz fascinante y una composición tierna y perspicaz, Gina Leslie, también radicada en Nueva Orleáns, se ha consolidado como una artista incipiente con su lanzamiento del pasado 11 de febrero, No, You’re Crying. Nacida en una familia de músicos en Colorado, pasó la mayor parte de sus años formativos descalza en festivales de bluegrass, campamentos de violín y atascos familiares multitudinarios. Todos estos artistas prometen brindar una gran noche en la Sala Riquela, en otra gran jornada del Holanola Fest. V.Álvarez