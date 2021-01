Más cerca la reapertura del Derby por el firme interés de varios empresarios

··· La historia de este negocio, situado entre As Orfas y Fonte de Santo Antonio, se remonta a 1929, y ahora, casi un siglo después, se abre una nueva etapa. Tras el anuncio de su cierre, desde el Ateneo de Santiago instaban al Concello a que realizase “as xestións oportunas para protexer non só o edificio senón favorecer a continuidade da función social do establecemento, que forma parte da imaxe da cidade, sendo un referente para a cidadanía e mesmo para os visitantes”. “A súa desaparición suporía unha perda irreparable”, añaden desde el Ateneo.

··· Mercedes Rosón, concejala del Casco Histórico, mostraba hace unas semanas su satisfacción por el estado en el que se encuentra el local, que permite ser optimista sobre sus opciones de futuro. E incidía, además, en que todos los elementos catalogados están perfectamente conservados, desde el tradicional mostrador de mármol hasta las características vidrieras