Más de treinta esculturas y varios restos constructivos descubiertos en la Catedral

Además de la recuperación del templo, las obras de rehabilitación de la Catedral han permitido sacar a la luz un importante número de vestigios que ayudan a comprender mejor el proceso constructivo, y enriquecen los fondos del Museo. Todo este proceso y los hallazgos, forman parte ya de una exposición, Descubrindo a Catedral. Novos achados arqueolóxicos 2017-2021, que ayer se inauguró en el pazo de Xelmírez con la presencia del director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo; el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y el delegado del Gobierno, José Miñones.

Las obras llevadas a cabo en la cripta de la Catedral consistieron en el la sustitución del pavimento, la limpieza de paramentos y mejora de la carpintería e instalación eléctrica. En el transcurso de las mismas se localizaron cerca de una treintena de piezas escultóricas, muchas de ellas pertenecientes al coro pétreo del Mestre Mateo, y otras procedentes de diferentes puntos de Basílica.

Entre ellas, destacan las relacionadas con el degüello delos Santos Inocentes, que pertenecerían a un ciclo dedicado a este tema que aparece descrita en el Evangelio de San Mateo. Estas piezas conservan la policromía.

Asimismo, también se localizó una figura sedente que se identifica con el rey Salomón, un fragmento de una lauda sepulcral, que fue reutilizada como parte del pavimento en las obras que se llevaron a cabo en la cripta a comienzos del siglo XVII, así como varias piezas procedentes del coro del Mestre Mateo, entre ellas, varias torres del remate de las fachadas exteriores del conjunto, que son una representación de los muros de la Jerusalén Celeste.

Además, debajo de una parte del pavimento se encontró una cimentación que recorre todo el ancho de la cripta con una bancada exterior, que podría pertenecer a parte de la fachada de la Catedral en época románica, y fragmentos de dovelas de arcos que responden al modelo utilizado en el desaparecido claustro medieval y sus capillas adyacentes.

También se localizaron tumbas, el foso de la muralla del siglo X, construida por el obispo Cresconio, un horno metalúrgico de fundición de campanas, probablemente coetáneo de la construcción de la Catedral románica, un segundo horno y, por último, un pozo.

En su intervención, el conselleiro de Cultura puso en valor la unión de fuerzas, que permitió a través de un convenio de diecisiete millones de euros, acometer “un dos esforzos de conservación máis grandes da historia recente nun Patrimonio Mundial”, lo que lo ha convertido en un referente a nivel internacional.

“Hoxe temos ante o nós o resultado dun fantástico traballo colectivo”, afirmó, “Na parte técnica, cun traballo respectuoso ante un ben material, patrimonial e espiritual senlleiro, no que salienta o gran labor realizado desde a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e a Fundación Catedral; na parte da xestión, cun consenso firme entre Administracións, Arcebispado e a Fundación Catedral de cara a sumar forzas en prol do monumento”, concluyó.

Román Rodríguez aludió además al Plan Catedrais 2021-2027 como la herramienta más adecuada “para dotar aos cinco grandes seos galegos dos recursos necesarios para a súa conservación, pero tamén para o seu desenvolvemento”.

“A Catedral de Santiago, así como o resto de grandes catedrais galegas continúan sendo símbolos do noso tesouro patrimonial e non escatimaremos esforzos á hora de protexer, preservar e revitalizar estes lugares”, añadió el conselleiro, recordando que el objetivo del plan era, fundamentalmente, “integrar aos principais axentes protagonistas na avaliación, supervisión e composición dos traballos a executar”, así como “fortalecer e reforzar o papel que as catedrais xogan dentro do escenario patrimonial galego”, explicó.

Respecto a los hallazgos arqueológicos, “resultado dun esforzo colectivo”, que fueron apareciendo en el transcurso de los trabajos de restauración de la cripta, el conselleiro los definió como una nueva oportunidad para ampliar la perspectiva de las historias y singularidades del enclave catedralicio.

“Falamos mesmo de restos arqueolóxicos do século X que permiten completar a evolución histórica do templo e que inclúen parte da fachada orixinal, ademais de representacións de santos degolados e do rei Salomón”, concluyó Román Rodríguez.

Daniel Lorenzo, director de la Fundación Catedral, insistió en la importancia de este material para el “estudio y conocimiento” de los especialistas científicos de numerosas ramas del saber y que supone “una llamada de atención” para que se investigue todo lo que el proceso de restauración permitió conocer y descubrir. Por su parte, el delegado del Gobierno, incidió en el “valor extraordinario” de estos hallazgos,