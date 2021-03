Más fiestas en pisos y varios test positivos en alcohol y drogas

Fiestas en pisos, reuniones de más de cuatro personas, un conductor cazado bajo los efectos del alcohol... Estas son solo algunas de las incidencias que constan en el amplísimo parte policial de este fin de semana, en el que una vez más destaca el elevado número de celebraciones en distintos inmuebles de la capital gallega. En este sentido, solo en la jornada del viernes se reseñan hasta ocho fiestas, casi todas después de medianoche: 23.30, 00.36, 00.45, 01.43, 02.45, 03.25, 03.30 y 03.45 horas. Para evitar este tipo de situaciones, el Concello de Santiago acordó en el mes de octubre endurecer las sanciones por organizar fiestas en pisos con multas que podrán llegar a los 750 euros o incluso hasta los 1.500 en caso de reincidencia, según la nueva normativa en vigor.

Asimismo, agentes de la Policía Local también tramitaron varias sanciones por incumplimiento de las restricciones para frenar la expansión del coronavirus, tanto por no utilizar la masacarilla (8) como por incumplimiento del cierre perimetral. Además, también en la jornada del viernes, en torno a las once de la mañana, en la avenida de Mestre Mateo, “a requirimento da Policía Nacional, procédese á denuncia e inmobilización dun vehículo que circula sen seguro obrigatorio, sen ITV e presenta as bandas de rodadura completamente gastadas”, recoge el parte de incidencias del fin de semana.

Ya el sábado, se impusieron hasta 15 sanciones por no llevar mascarilla, además de varias multas por reunirse en la calle más de cuatro personas. De hecho, la Policía Local tuvo que acudir en varias ocasiones al parque de Belvís, donde se sancionó a varias personas por consumo de alcohol en la vía pública. Y al igual que en la jornada anterior, se sucedieron las fiestas en pisos. En este caso, las propuestas de sanción por ruidos se registraron a las 01.50, 02.15, 03.20, 04.05 y 04.30 horas. La normativa establece diferentes sanciones en función de tres franjas horarias: de 22.00 a 00.00 horas –200 euros– de 00.01 a 03.00 horas –500 euros– y de 03.00 en adelante –750 euros–.

Asimismo, en la jornada del domingo, en torno a las 17.30 horas, un conductor dio positivo en el control de alcoholemia en la rúa Monte dos Postes, y, a las 22.15 horas, agentes locales “identifican a unha persoa en estado ebrio e agresivo en la rúa San Pedro”. “No lugar encóntrase unha dotación do 061 que o estaba asistindo. É proposto para sanción polo toque de queda”, indicaron desde la Policía Local.

Por último, ya en la madrugada de este lunes, en Camiño da Ameixaga, un conductor dio positivo en el test de drogas, y en la rúa Antón Vilar Ponte, a las 07.00 horas, fue interceptado un vehículo cuyo conductor circulaba sin permiso de conducir “por perda total de puntos asignados”.