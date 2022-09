Más medidas sociales contra la mendicidad

El grupo popular pedirá al Gobierno local que explique las medidas tomadas para solucionar la problemática de las personas que piden limosna en las calles. En este sentido, la concejala Beatriz Cigarrán, llevará al próximo Pleno ordinario esta pregunta con el fin de conseguir expicaciones al respecto así como las soluciones que baraja el gobierno de Bugallo para atajar esta problemática.

La concejala apunta que ya resulta frecuente encontrarse en las calles de la ciudad con muchas personas que, apostadas “ás máis das veces en condicións que poderiamos cualificar como inhumanas, procuran medios económicos aproveitando o elevado tránsito peonil de determinadas zonas”.

Así, Beatriz Cigarrán subraya que es sabido que no es sencillo determinar los motivos reales del proceder de cada una de estas personas y parece lógico pensar que se trata de situaciones de extrema precariedad que tienen como fin último proveerse de medios para la subsistencia. No obstante, destaca que “aínda que non sempre sexa esa a razón subxacente”, recuerda que “vai para catro anos que os medios informativos, mesmo a nivel nacional, daban conta dunha operación policial na nosa cidade, que puxo ao descuberto a existencia dunha mafia romanesa que forzaba a mendigar e facer de estatuas a unha decena de persoas”, y siempre, señala, duranta largas jornadas que se hacían eternas. La concejala destaca que la situación actual recuerda mucho a la de entonces, pues para quien recorre las calles, ahora resulta usual ver a “persoas e actitudes que lembran as descricións que se realizaban daquela”. En todo caso, tanto la existencia de estas personas así como su presencia en las calles debe interpelarnos a todos y, de forma muy especial, al Gobierno local, que “dispón de medios humanos e materiais para dar unha cumprida resposta a esta situación, mesmo -se fose o caso- coa procura da colaboración doutras instancias”, sentencia.