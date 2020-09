Más pruebas para acreditar que el Concello es propietario de las obras del Mestre Mateo

Santiago. La portavoz del grupo municipal del BNG de Santiago, Goretti Sanmartín, y la líder de la formación en el Parlamento, Ana Pontón, han anunciado que presentarán iniciativas en el Ayuntamiento y el Parlamento para instar a la Xunta a abrir una nueva demanda para reclamar la propiedad municipal de las esculturas del taller del Mestre Mateo.

Según la portavoz nacionalista, hay “documentación inédita, froito das investigacións de Francisco Prado-Vilar, especialista no Pórtico da Gloria, consistente en 15 cartas e cinco fotografías sobre a titularidade das pezas e do seu percurso histórico, de onde estiveron en cada momento e os motivos, ademais de sinalar episodios en que a contorna de Franco intentou que esas estatuas pasasen a ser propiedade do ditador e non propiedade pública”.

Así, considera “esta nova documentación e fotografías mostran ese intento de fraude e de engano e ten que ser utilizada para unha colaboración entre administracións, tanto no Parlamento como no Concello, para que se poida argumentar con máis forza e solidez que esas dúas estatuas do Pórtico da Gloria que están en posesión dos Franco poidan recuperarse para o patrimonio público, neste caso do concello de Santiago, de onde nunca deberon saír”, detalló Sanmartín.

En este sentido, Ana Pontón añadió que las nuevas pruebas “demostran de maneira moi clara que o propietario lexítimo é o Concello de Santiago e hai unha vía para poder incorporar a ese proceso xudicial a nova documentación aparecida”. Pontón considera que el hecho de que las esculturas estén en manos de los Franco supone “unha burla á democracia e darlle lexitimidade a unha impunidade que non se pode permitir”. También reconoció que la reciente sentencia sobre la propiedad pública del Pazo de Meirás supone un paso importante.

Desde el Concello de Santiago, cuando salió dicha sentencia, el alcalde Xosé Sánchez Bugallo ya habló hace unas semanas de la documentación que se debe incorporar al caso, lo cual resultaría clave ya que el procedimiento abierto por el ayuntamiento durante la anterior etapa se produjo sin dichas pruebas. ecg