Más versos y música para animar el doble Xacobeo

Si excepcional es la decisión de Roma de autorizar un doble Año Santo 2021-2022, no lo es menos la conjunción de música y literatura del audiovisual que saluda la llegada de este bienio jacobeo; desde Manuel Rivas a Paddy Moloney, que echa de menos el pulpo; pasando por Alejandro Sanz y Julio Iglesias, ambos con profundas raíces gallegas.

Julio, que en 1972 grabó Un canto a Galicia, enseguida número 1 en España, Europa, América Latina y Oriente Próximo, lleva siempre “en la sangre y en el alma” a la tierra de su padre, el fallecido Julio Iglesias Puga, estrechamente ligado a Ourense. El propio cantante pasó muchos años por esos lares gallegos y disfrutaba de veranear en O Morrazo, donde se le veía en compañía de su buen amigo Manuel Cores, o Manolo Chocolate, propietario del restaurante Chocolate de Vilaxoán.

Julio Iglesias hijo fue nombrado en 1993 peregrino urbi et orbe, recibió la estatua del famoso Pelegrín y, como embajador mundial, no podría no estar hoy en esta pieza, con un mensaje en el que habla de la pandemia y de un acontecimiento turístico de primera magnitud que despegó con la ceremonia de apertura de la Puerta Santa.

Luciendo bigote, comienza su intervención afirmando: “Dejamos atrás un año feo”, un 2020 donde tantas familias han “sentido la amargura” de ver partir a un ser querido a causa de un virus que ha puesto en jaque al mundo, por lo que espera que, en contraprestación, el 2021 sea “de alegrías”.

Hay infinidad de gallegos esparcidos por el planeta, añade, y quiere que se vea toda “la energía” y el “cariño” de ese pueblo y que el Apóstol “dé fuerzas” para que muchos puedan conocer el “país abierto” que es Galicia.

Alejandro Sanz, cuyo abuelo era de Compostela, manda un “abrazo gigante” con el que quiere sumarse a la “fiesta gallega en el mundo”.

El novelista Paulo Coelho observa que su camino no acabó en la catedral que preside el Obradoiro, pues le ocurrió más bien al contrario, que empezó ahí. Comparte con todos que Santiago es su guía y su protector, siempre “presente” en su vida, “paso a paso, golpe a golpe”.

El grupo Amaral desea volver a encontrarse con los gallegos “muy pronto”, Rozalén pone fecha (en 2021 “nos vemos”) y Fon Román, Andrés Suárez, Xabier Díaz, Iván Ferreiro y Cristina Castaño no hablan, pero sí cantan, y lo hacen con una energía apabullante.

El músico Paddy Moloney, líder del grupo de folk The Chieftains, cuenta a todos un vicio suyo con un cefalópodo, que es todo cerebro y tentáculos, y que si se prepara ‘á feira’ pues mucho mejor.

El cantante, guitarrista y compositor Glen Hansard interpreta una canción que escribió en un viaje en barco por la costa norte de España, travesía que concluyó en Galicia, una ruta en la que se encontró con gente “maravillosa” que, dice, jamás va a poder olvidar.

Por su parte, el gaiteiro Carlos Núñez es quien ejerce de hilo conductor de todos estos artistas de géneros y estilos diversos y el escritor Manuel Rivas declama, al inicio, el canto mágico del galaico Amirghin (’eu son o vento mareiro, eu son o golpe de mar’).

Estados Unidos, Japón, México, Hong Kong, Río de Janeiro, Venezuela, Canadá, Buenos Aires, Perú, Argentina, La Habana, Costa Rica, Gibraltar... En la recta final, conexiones con el mundo.

Si en 2020 hizo el Camino poca gente, hasta el punto de que la expedición de compostelas bajó más de un 80 % con respecto a 2019, el deseo común es que en la suma de 2021 y 2022 la tendencia vuelva a ser la de siempre, la habitual cuando la normalidad no se había visto alterada por un minúsculo patógeno.

Sanz, Rivas, Iglesias, Núñez... Todos invitan a aprovechar el doble año jubilar para superar las sombras y renovar de nuevo las ilusiones.