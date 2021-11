Merecido homenaje a Rafael Silva, fundador de la librería Follas Novas

··· Ramón Piñeiro llamaba a Follas Novas la otra Catedral, ya que lo consideraba el templo de los libros.

··· Roberto Bolaño citó en ‘2666’ a la librería compostelana. De hecho, incluso figura el número de teléfono, y desde entonces reciben llamadas preguntando si Follas Novas existe de verdad.

··· El relevo generacional está asegurado, ya que serán los sobrinos de Rafael Silva los que se hagan cargo del negocio el día de mañana. Algunas de las librerías más míticas de Santiago cerraron sus puertas porque sus propietarios no tenían sucesores que quisiesen hacerse cargo del negocio familiar.

··· Rafael Silva Costoyas (Silleda, 1937), tras pasar por el seminario de Santiago, hizo la tesis doctoral en Salamanca y, en Roma dedicó cuatro años al estudio de la Biblia con los jesuitas. Fue en 1971 cuando abandonó la carrera sacerdotal y fundó Follas Novas, en Montero Ríos.

··· Librerías tan míticas como Gali o González, ubicadas ambas en la Rúa do Vilar, cerraron sus puertas hace unos años y no fueron las únicas. También la librería Toural, Encontros, Vetusta o Abraxas se despidieron para siempre. En unos casos la falta de relevo generacional fue la causa y en otros, la crisis económica provocó que estos negocios no pudiesen seguir con su actividad.