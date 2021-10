“Mi objetivo es que el público salga de mis películas más feliz y libre de lo que ha entrado”

El Festival Curtocircuíto cerró anoche una extraordinaria décimo octava edición en la que el foco principal estuvo dirigido al director francés Yann Gonzalez (Niza, 1977). Haciendo una retrospectiva a su carrera, el público compostelano pudo conocer más de cerca al cineasta a través de sus obras, las cuales tienen un marcado carácter personal.

Por ello, los espectadores santiagueses, tras tener la posibilidad de percibir y sentir las experiencias de Yann introduciéndose en sus creaciones, a partir de ahora seguirán muy de cerca el futuro de un director que posee un gran recorrido por delante.

¿Qué supone para usted el reconocimiento de Curtocircuíto?

Creo que es como el principio del final. Cuando empiezas a tener focos y retrospectivas parece que tu carrera se está acabando (risas). Hablando más en serio, me gusta el reconocimiento, pero en cierta forma es extraño viajar y estar en un lugar donde ponen tus películas juntas, porque para mí cada una de ellas es un autorretrato de un momento concreto de mí mismo. Resulta extraño verlo todo junto porque, en este momento, no me reconozco. En todo caso, también tiene un componente muy bonito.

¿Qué impresiones le ha compartido el público compostelano en estas veladas?

Los coloquios fueron muy amables y muy divertidos. Con todo, si que es cierto que después de las películas no todo el mundo quiere hablar y, a veces, hay una timidez por parte del público. Por ello, prefiero poder hablar de mis películas y de cine no en un escenario, sino con unas cervezas en un bar. A parte, mis películas hablan de temas muy emocionales e íntimos y suele ser complicado hablarlo en público, delante de todo el mundo, por eso prefiero tener conversaciones más íntimas para lograr esa cercanía.

Esta es su primera vez en Santiago, ¿qué le ha parecido la ciudad?

Me parece una ciudad con mucha vida y muy bonita, por lo que me encantará perderme por sus calles para disfrutarla de verdad.

Cree que esta experiencia en Compostela le podrá aportar algo a su carrera?

Nunca intento pensar en términos de mi carrera, sólo centrarme en mi próximo proyecto y ahora mismo estoy metido de lleno en un videoclip que me está ocupando todo mi tiempo. La única pregunta que me hago es: ¿es este el mejor proyecto posible en el que podía estar trabajando?

En todo caso, la de Curtocircuíto es la primera retrospectiva seria que se dedica a todo mi trabajo y es un punto de inflexión para mi carrera, pero intento no pensar en lo que puede ser el futuro, sino centrarme en el siguiente proyecto.

Hablando de su próximo trabajo, ¿qué nos puede adelantar de él?

Es un proyecto creado a partir de videoclips de música gratuitos para el cantante Oliver Sim, del grupo The XX. Será mi primer proyecto en inglés, pero como siempre tendrá asesinatos, monstruos, noche y tensión sexual.

Se le reconoce como heredero de Almódovar. ¿Qué ha bebido de él?

He leído en muchos sitios que me he descrito como el heredero de Almodóvar, pero es algo muy pretencioso y que jamás diría. Tengo una admiración muy fuerte por él, por lo que jamás usaría esos términos para autodescribirme. No soy nada al lado de un genio como Almodóvar.

Pienso que este tema ha surgido de un fallo de traducción, porque he hablado en varios momentos de Almodóvar pero no en esos términos. Nunca lo he conocido, pero es algo que me encantaría y que me haría muy feliz, porque para mi es un cineasta muy importante y muy relacionado con la “movida”, que también me interesa. La película Julieta creo que ha sido uno de los mejores ejemplos suyos de la última década en términos de actores, puesta en escena, emociones...

¿Qué intenta mostrar usted en sus películas tan íntimas?

Muchas cosas. Intento transmitir amor, libertad sexual, sensualidad y diversión. Para mí es muy importante que la película sea tanto un proceso lleno de amor y de diversión en el rodaje, como que esto sea transmitido para el espectador a través de la pantalla. Mi objetivo es que el público que venga a ver mis películas salga más feliz y más libre de lo que ha entrado.

Antes de cineasta fue crítico de cine. Desde ese punto de vista, ¿cómo se definiría a usted como director?

Es muy difícil analizarme a mí mismo. De hecho, soy el peor crítico sobre mí mismo porque soy muy autoexigente. De todas formas, intento no sobreanalizar mi obra, sino mirar más hacia delante y seguir haciendo mejores películas para no caer en esa parte peligrosa de mirar sólo hacia atrás y ver lo que podría haber mejorado.

Por último, si le digo la palabra placer, ¿qué le evoca?

Es una pregunta muy complicada. Ahora mismo, lo que me viene a la cabeza es juntar dos planos y crear placer o alegría a partir de esas dos imágenes.

¿Y si le expongo la noche y sus sombras?

Para mí, las sombras y la noche son lo que entiendo por cine y son ese lugar donde los fantasmas empiezan a aparecer. Además, puede ser el lugar perfecto para que aparezca el placer, la lujuria y también el amor.