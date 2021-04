Monseñor Prieto llama a caminar con esperanza frente a la pandemia en su primer día como obispo auxiliar

Santiago. Monseñor Francisco José Prieto Fernández ya es obispo auxiliar de Santiago. Recibió este sábado la consagración episcopal de manos del arzobispo compostelano, monseñor Julián Barrio Barrio, en el marco de una solemne ceremonia que se celebró en la Catedral de Santiago. Arropado por su familia, casi 120 concelebrantes, entre arzobispos, obispos y sacerdotes; y numerosos amigos de las diócesis de Santiago y Ourense, clero del que procede, el nuevo prelado quiso que sus primeras palabras fuesen de agradecimiento a Dios y a todas las personas importantes en su vida.

“Encomendo o ministerio episcopal ao que fun chamado para servirvos ao Apóstolo Santiago, a quen lle pido que pronto as pisadas dos peregrinos percorran os camiños que conducen ata a tumba apostólica nesta Catedral e as pisadas da fe, celebrada e vivida, afonden no corazón e na vida dos fieis desta Arquidiocese; e a María a nosa Nai nas súas advocacións do Rosario, do Portal e da Peregrina, e a San Xosé, Patrón da Igrexa Universal, neste ano a el dedicado”, manifestó el nuevo obispo, después de dedicar unas palabras especiales de recuerdo a sus padres; a sus hermanos y sobrinos; y también al papa Francisco, quien le designó para el orden episcopal, así como a las comunidades diocesanas de Santiago de Compostela y Ourense.

Tampoco se olvidó en su alocución de todas las víctimas del coronavirus: “Dende hai case un ano, vivimos unha situación dramática provocada pola irrupción da pandemia do COVID-19. Mudou as nosas vidas e modo de relacionarnos, provocou dor e sufrimento en moitas persoas, familias e colectivos sociais, modificou o modo de celebrar e vivir a fe, xerou unha onda de solidariedade cosmáis afectados, mostrou un esforzo notable e xeneroso do persoal sanitario, dos corpos e forzas de seguridade do Estado, das autoridades civís e sanitarias, de tantos homes e mulleres que, co seutraballo, fan posible que se manteñan os servizosesenciais na nosa sociedade. E de tantos sacerdotes, relixiosos e leigos que sodes o rostro visible e concreto dunha Igrexa en saída, con estilo samaritano, cara aos nosos irmáns máis necesitados”, afirmó, al tiempo que añadió que, “ante esta situación, como cristiáns, en palabras do papa Francisco, camiñemos en esperanza”.

La liturgia comenzó con un discurso de felicitación del nuncio apostólico, monseñor Bernardito Auza, representante diplomático del papa en España. “El santo padre, teniendo en cuenta el bien de las almas, ha querido proporcionar paternalmente al arzobispo de Santiago la colaboración de un obispo auxiliar en vista de la justa y celosa solicitud que le ha presentado”, dijo, antes de apuntar que “su santidad, seguro de proporcionarle un apoyo en el gobierno de esta Archidiócesis, rica por su historia y los frutos espirituales que ha dado a la Iglesia hasta hoy, ha nombrado a monseñor Francisco José Prieto Fernández, apreciando en él las valoradas cualidades de preparación y veraz cercanía a los sacerdotes y a los fieles. Que sea muy enhorabuena. Mi más cordial felicitación y augurios de una muy provechosa colaboración”.

RITUAL. Después de la liturgia de la palabra, llegó el momento central de la ceremonia de ordenación. Tras invocar al Espíritu Santo con el canto del Venite Creator y dar lectura de la bula papal del nombramiento, monseñor Prieto hizo profesión de fe, para luego postrarse en el suelo durante la invocación a los santos. A continuación tuvo lugar la imposición de las manos, a la que siguió la consagración con el Crisma. Finalmente, recibió el anillo pastoral, el báculo y le fue impuesta la mitra episcopal.

Por su parte, monseñor Barrio remarcó que “esta Iglesia compostelana acoge con gratitud y se alegra al ser ordenado obispo nuestro hermano Francisco José, según la tradición apostólica, mediante la oración y la imposición de las manos como signo de protección y de propiedad de Dios que le dice: Te he llamado por tu nombre, tu eres mío. Mi filial agradecimiento al papa Francisco y mi felicitación a ti, a tus familiares y a la diócesis que peregrina en Ourense”, apuntó. Con la lengua de Galicia se dirigió a su nuevo auxiliar para expresarle que “ves a unha comunidade diocesana na que sentirás a necesidade de querela porque te sentirás fondamente querido por ela. Todos che desexamos un ministerio episcopal longo e cheo de froitos. Deus preocúpase por ti, mira pola forza da túa vocación e da túa misión”.

La solemne celebración, que se extendió durante más de dos horas, finalizó con el rito del Botafumeiro como acción de gracias, justo antes de que el nuevo obispo auxiliar recorriera las naves de la Catedral impartiendo la bendición a todos los participantes en la ceremonia litúrgica. Lo hizo acompañado del obispo de Ourense, monseñor Leonardo Lemos; y el de Astorga, monseñor Jesús Fernández González, su predecesor como obispo auxiliar de Santiago.

Entre las autoridades civiles que asistieron al acto se encontraban el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; o el conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez. En cuanto a las eclesiásticas, participaron en la misa el cardenal arzobispo de Valladolid, monseñor Ricardo Blázquez; el arzobispo de Belcastro, monseñor José Rodríguez Carballo; o el emérito de Tánger, monseñor Santiago Agrelo, entre otros obispos gallegos y de diócesis españolas.