Morgan brindará mañana una velada de rock a lo grande en la sala Capitol

MÚSICA. La sala Capitol (rúa de Concepción Arenal, nº5) se prepara para acoger mañana una gran cita para el público melómano en general y el rockero en especial: el retorno de los madrileños Morgan a los escenarios compostelanos, en el que deleitarán a su audiencia con una selección de temas con los que presentarán su nuevo álbum.

Después de la grata acogida de la que gozó su último concierto en la capital gallega del pasado octubre, la banda de rock Morgan vuelve a la carga mañana a las 21.30 horas en la Capitol con nuevas canciones bajo su hombro, procedentes de su último trabajo discográfico: The river and the stone. Este álbum se presenta como un crisol en el que se fusionan el soul más auténtico y las baladas a cargo del talentoso cuarteto que conforman Carolina de Juan ‘Nina’, Paco López, Ekain Elorza y David Schulthess, tras la salida de la formación de Alejandro Ovejero en febrero de 2021.

Así, todo se encuentra ya listo y a punto para dar una segunda bienvenida a estos cuatro rockeros, los cuales cuentan ya con otro LP a sus espaldas, North, editado en 2015, tres años después de los orígenes de la banda. P.B.