Multan a 9 personas por no usar mascarilla en la terraza del local

Tras las medidas aprobadas el pasado jueves por la Xunta para el Concello de Santiago debido al aumento de casos de covid, y que limitan, entre otros aspectos, las reuniones de no convivientes a diez personas y prohíben el consumo en la barra en los bares, que han tenido que rebajar el aforo al cincuenta por ciento, desde la Policía Local han intensificado la vigilancia en lo que se refiere a los espacios de ocio. De hecho, tal y como consta en el parte de incidencias del fin de semana, el pasado viernes, en torno a las 23.45 horas, en la rúa Frei Rosendo Salvado, agentes locales identificaron en un negocio hostelero a nueve personas de un grupo de 12 “que se encontraban na terraza e non facían uso da máscara de protección”. Asimismo, indicaron fuentes policiales, también se identificó al responsable del local, “sendo informado de que vai ser proposto para sanción por mor de permitir a estancia na terraza dun grupo de 12 persoas cando o máximo permitido son 10”.

Además, a lo largo de la jornada, también se controlaron varios locales y pubs. Las restricciones en Compostela fueron anunciadas por el Gobierno gallego el miércoles y están en vigor desde el jueves. Al día siguiente, los juzgados de lo contencioso-administrativo número 1 y 2 de Santiago consideran constatada “la necesaria proporcionalidad en las medidas adoptadas”, que creen “adecuadas para contener los brotes”.

Por otra parte, en la larga lista de incidencias del fin de semana, también destaca la inmovilización de un turismo en la rúa Neira de Mosquera, a requerimiento de la Policía Nacional. “Procédese á inmobilización dun vehículo supostamente conducido por unha persoa que carece de autorización administrativa para conducir segundo a base de datos da DXT. Dáse á fuga a pé e queda abandonado o vehículo diante dun vado permanente”, comunicaron desde la Policía Local.

Ya en la jornada del sábado, en la rúa Nova de Abaixo, en torno a las 12.20 horas, ”identifícase a unha persoa e proponse para sanción por consumir alcohol na vía pública e non levar máscara”. Dos horas después, en la rúa San Lourenzo, se registró una salida de vía, con resultado de daños en el mobiliario urbano. El conductor dio positivo en el control de alcoholemia, siendo denunciado administrativamente. Además, la Policía Local acudió a cinco pisos de la ciudad por elevado nivel de ruidos.

Fiestas en pisos. En lo que se refiere a la jornada del domingo, en la rúa Doutor Maceira un vehículo perdió aceite, “sendo necesaria a presenza de bombeiros no lugar para a limpeza da zona”, indicaron desde la Policía Local, que también identificó, en la rúa Berlín, “a unha persona que manifesta que fora testemuña de como dous rapaces causaban danos no rego dos xardíns, non sendo posible localizar os presuntos autores”. Los agentes desplazados confirman que había tres aspersores rotos en el lugar.

Y también en la noche del domingo, efectivos de la Policía Local tuvieron que acudir a otros tres pisos de la capital gallega después de que los vecinos avisasen de que se estaban celebrando fiestas en su interior.