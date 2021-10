ACTO. Hoxe, ás 10 horas, no Castiñeiriño, inaugurase o mural solidario Mona Lisa en favor da visibilidade para a enfermidade de Dent. Coa presenza do Concello de Santiago, Grúas Estación, Procolor, Grupo Os Robles e Art for Dent (Asociación Galega da enfermidade de Dent). ECG