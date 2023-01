Nadie consigue contener al sujeto que perturba la vida a los vecinos de la rúa Touro

En el departamento de Seguridade Cidadá de Santiago ya no saben qué hacer para contener el problema de convivencia que existe en la rúa de Touro y que perturba la vida de numerosos vecinos. Todas las fuentes consultadas apuntan a un mismo individuo como el presunto culpable de un problema que ya se ha dilatado demasiado en el tiempo. La Policía acude una y otra vez al lugar, tras las reiteradas denuncias del vecindario, pero la situación no mejora. Todo lo contrario, parece que va a peor y muchos afectados ya no saben qué hacer.

De hecho, desde el departamento citado señalan que el problema recae ahora sobre la justicia, que “es la que tiene que tomar medidas, puesto que le constan las denuncias y las diligencias”, para poner remedio a un problema de convivencia que tiene a todo un barrio en vilo.

Cabe recordar que continúa el temor en la calle de Touro por la presencia de un individuo que tiene serios problemas de convivencia con muchos vecinos de la zona, tal y como informó ayer este periódico. Cuenta una de las personas afectadas por la falta de civismo de este sujeto que tiene a sus espaldas varios antecedentes y denuncias, más allá de las tres que le han puesto recientemente los vecinos. La última de ellas, a raíz de una agresión a una señora que fue al piso del acusado para solicitarle que hiciesen menos ruido. Y este es, precisamente, uno de los problemas de convivencia que están generando los inquilinos de una de las viviendas de Touro.

“El propietario no es quien molesta en cuanto a ruidos, sino toda la gente con la que vive. No tienen educación, se pasan el día haciendo ruido y dando portazos, molestando constantemente a los vecinos”, asegura la afectada.

El sujeto en cuestión, afirma, “cuenta con varias denuncias a sus espaldas”, aparte de las tres que ya han puesto vecinos del barrio recientemente. “Cuando se llamó a la Policía nos comentaron que ya le conocían y que anteriormente había dado problemas”. Sin embargo, los agentes de seguridad no han podido intervenir hasta el momento en este piso, pues “por el ruido no pueden meterse en su domicilio, y ellos les niegan la entrada. Además, en el caso de la agresión tampoco pueden hacer demasiado, al tratarse de lesiones leves”.

Algo que desde la Policía y la concejalía de Seguridad de Santiago han podido confirmar, pues se trata de un sujeto perfectamente conocido en la ciudad por los agentes de seguridad, pero al cual no han conseguido frenar en sus constantes conflictos.

Pese a que este hombre cuenta con varias denuncias y antecedentes a sus espaldas, es la Justicia la que, hasta el momento, frena todo tipo de actuaciones con las que se podría detener a este individuo.

Por este motivo, y siendo conscientes de los tiempos que requiere la Justicia, el temor en el barrio sigue aumentando, especialmente tras la agresión vivida el pasado viernes, que muchos vecinos consideran que podría repetirse. Y es que, para colmo, el sujeto en cuestión ya había amenazado a varias personas anteriormente.

Cabe recordar que la llegada de este sujeto se produjo tras la muerte de una vecina del barrio, quedando su vivienda a disposición de su hijo. Tanto él como las personas que le acompañan en la vivienda se han instalado en la ley de la jungla y no respetan ninguna de las normas básicas de convivencia.