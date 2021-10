Navidad sin Cabalgata pero con fiesta de Nochevieja en la praza do Obradoiro

Este año sí que habrá fiesta de Nochevieja en el Obradoiro. Después de que en 2020 no se pudiese celebrar por la pandemia, desde el Concello indicaron en la jornada de ayer que, “si todo vai ben, vaise poder facer algo” en la noche del 31 de diciembre, afirmó el concejal de Festas. “A nosa intención é que o cotillón de Noitevella se poida realizar, e que todos o poidamos gozar, xa que por desgraza o ano pasado non se puido realizar”, señaló Gonzalo Muíños en Onda Cero. En este sentido, el edil compostelano apuntó que la celebración en la praza do Obradoiro incluiría “a actuación dunha orquestra ou grupo musical”.

También en clave navideña, Muíños confirmó que el próximo 5 de enero no se celebrará la Cabalgata de Reyes por las calles de Santiago, tal y como avanzaba este miércoles el alcalde de la capital gallega, Xosé Sánchez Bugallo. “Tomamos esta decisión por precaución”, afirmó el responsable municipal del área de festejos, antes de añadir que “se hai limitacións nos centros educativos, o aconsellable é que o día da Cabalgata os nenos non estean mesturados polas rúas”.

La intención del Concello es repetir el modelo del año pasado, con una recepción de los Reyes Magos en Bonaval. Si bien, como novedad, se ampliará el aforo. “Queremos que participen todas as familias, en definitiva, moita máis xente que o ano pasado”, incidió el concejal de Festas de la ciudad.

Todo ello después de que Raxoi adjudicase este miércoles el contrato que tiene por objeto el suministro, instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y posterior retirada, en régimen de alquiler, de los elementos decorativos de alumbrado navideño para los años 2021 y 2022.

Una actuación que llevará a cabo la empresa Iluminaciones Santiaguesas, por un importe total de 495.495 euros. En concreto, según se especifica en el resumen de la junta de gobierno local que dio luz verde al contrato, la partida es para un servicio bianual, es decir, que se repartirá entre la decoración de estas navidades y las del año próximo. Este ejercicio se destinarán a la iluminación 202.706 euros, mientras que la cifra para 2022 asciende a 251.131 €. También se reserva una partida para 2023 de 41.656 euros.

El alumbrado navideño de la capital gallega, al igual que el año pasado, se extenderá tanto por las calles del centro como en los barrios y zonas del rural. Se encenderá el próximo 2 de diciembre.

Sobre la cancelación, un año más, de la Cabalgata de Reyes, la concejala de CA Branca Novoneyra se mostró muy crítica con la decisión del gobierno local. “É incomprensible que non se celebre o desfile, cando veñen de levantarse as restricións por mor da pandemia da covid e cando falamos, ademais, dun acto que se desenvolve ao aire libre”, indicó ayer Novoneyra. “Aínda que Bugallo xustificou a decisión nos prazos para a convocatoria dun concurso público para a organización do desfile, unha parte importante da Cabalgata podería facerse coa implicación da Rede de Centros Socioculturais, como se viña facendo habitualmente”.

Además, apuntó que el desfile “adoita organizarse a través de diferentes contratos menores, como tamén se fará previsiblemente co acto de recepción en Bonaval que Bugallo di que se vai manter este Nadal e que o ano pasado supuxo un gasto de case 60.000 euros en contratos menores”, señalaron desde Compostela Aberta.