Netflix ficha un talento compostelano

Nacida en una fecha peculiar y un tanto pinteresca, Sabela Arán Román ya apuntaba alto desde pequeña. Es lo que tiene nacer un 25 de diciembre. En 1987, Compostela recibía a la actriz gallega, que ya desde una edad muy temprana mostraba un hondo interés por el mundo de la comunicación y el cine.

Tras graduarse en Comunicación Audiovisual por la USC, se mudó a Madrid con miras a un futuro prometedor en el que incluyó un máster en Interpretación en cine y televisión, y cuya etapa cerró con su primer proyecto cinematógrafico, Vilamor, de la mano de Ignacio Vilar. Así fue como comenzó su aventura por el mundo del cine, en un recorrido que suma un Premio Mestre Mateo, así como otras nominaciones. Tras participar en 2020 en la serie policíaca, emitida en TVE, Néboa, que sumó más caché a su recorrido profesional, a día de hoy Sabela ha sido escogida como parte del elenco en el nuevo thriller español original de Netflix, La noche más larga.

La actriz cuenta en primicia a EL CORREO GALLEGO sus próximos proyectos personales, como su aparición en la serie Santo, de Nostro Pictures, también para la plataforma Netflix y de la que todavía no se conoce fecha de estreno, así como que se puede esperar de su nuevo proyecto.

¿Cómo están los ánimos por el estreno de La noche más larga en Netflix?

Con muchas ganas de ver por fin el trabajo de un equipo súper implicado y que lo dio todo. Espero que guste, de corazón.

¿De qué trata el nuevo thriller?

La trama gira en torno a un asesino en serie, preso en una cárcel psiquiátrica. Rescatarle es el objetivo de un grupo de personas que desde el exterior pretenden llevárselo. No lo van a tener fácil y la noche va a ser muy larga (de ahí el título).

¿Los espectadores van a vivir en tensión continúa durante la serie?

Garantizado. Yo no vi nada todavía pero en los guiones la tensión, los giros y las sorpresas están presentes en todo momento. Será difícil desconectar de todo lo que acontecerá.

¿Qué podemos esperar de tu personaje, Macarena Montes? ¿Qué te ha aportado?

Es un personaje que iremos descubriendo poco a poco. A mí me permitió trabajar la acción y el manejo de armas como nunca antes lo había hecho. Fue realmente divertido poder meterme en su piel.

¿Cómo ha sido la experiencia de grabar con profesionales de la talla de Luis Callejo y Alberto Ammann?

Tanto para ellos dos como para el resto del reparto solo tengo buenas palabras. Ya sabía que eran grandes profesionales, pero ahora sé que también son unos compañeros y compañeras de quitarse el sombrero. Se creó una familia difícil de olvidar.

¿Con qué personajes te quedas de todos los que has interpretado?

Gloria, en Serramoura, me permitió crecer como actriz y aprendí mucho de ella a diferentes niveles. Y Socorrito, en A Esmorga, es un personaje que ya me cautivó cuando leí la novela en el instituto. Poder interpretarlo tiempo después fue un regalo que me dio la vida.

Según tu veteranía, ¿cómo se forja una buena actriz?

La vocación, aptitudes y la continua preparación son los pilares para que una carrera en el mundo de la interpretación funcione. Evidentemente no siempre es así y a veces hay otros factores que ayudan o entorpecen para que esto suceda.

¿Qué le dirías a aquellos que se están iniciando en el mundo de la interpretación?

Que le pongan muchas ganas, esfuerzo y paciencia. Y de paso, que ahorren. Es una profesión maravillosa cuando trabajas pero terrible cuando no, que es la mayor parte del tiempo.

¿Qué te ha ayudado a ser buena en el mundo del arte?

Supongo que la perseverancia, la entrega y mis ganas de no tirar la toalla me mantienen aún aquí porque me encanta este trabajo. Pero confieso que hay muchos momentos de desesperación y duda.

¿Tienes algún proyecto en mente?

De momento no tengo nada concreto, estoy pendiente de algún casting y de lo que pueda surgir.

¿Dónde encuentras refugio?

El mar y la huerta. Podar las tomateras es la actividad que más me relaja del mundo.

Los seriefilos pueden disfrutar ya de La noche más larga en Netflix.