Niegan connivencia del gobierno con los okupas

seguridad. El alcalde de Santiago Sánchez Bugallo quiso dejar claro ayer que “no hay ninguna connivencia entre este gobierno y los colectivos okupas”. “Todo lo contrario”, remarcó, pero recordó que la policía no puede desalojar un domicilio si no existe un mandato judicial. Además, subrayó que el informe de Fiscalía aclara que, en el caso de que la vivienda ocupada sea la habitual, se puede agilizar la actuación. “Pero si la vivienda no es domicilio habitual, me temo que es lo que ocurre con viviendas ocupadas en San Pedro, el procedimiento ordinario de la justicia se demora”, apuntó. Ante las quejas de vecinos del compostelano barrio de San Pedro, que relacionan inseguridad con viviendas ocupadas, Bugallo trasladó “toda la comprensión” del consistorio, pero reflexionó que “la inseguridad tiene el componente objetivo y otro subjetivo, que depende de la percepción de cada uno”. Desde hace unos meses son varios los barrios de Santiago que se están viendo afectados por la problemática de las viviendas okupadas como Pelamios, Belvís o San Pedro. Algunas de estas zonas han sufrido robos y actos vandálicos relacionados con estos puntos problemáticos. Los vecinos denuncian un “constante trapicheo de droga y peleas en plena calle”. Demandan más presencia policial para evitar estas situaciones y sentirse seguros. redacción