“No me importa celebrar solo la Navidad, aunque echo mucho de menos a mi mujer”

En Santiago residen aproximadamente 4.800 mayores de 65 años que viven solos. Sin embargo, la cifra total se desconoce. De hecho, desde la Consellería de Política Social indicaron a este diario que “dentro da estratexia do Goberno galego para combater a soidade non desexada figura a realización dun censo de persoas que viven soas que axude a ofrecer unha mellor atención aos maiores nesta situación”.

Asimismo, señalan que en la capital gallega la oferta de plazas en residencias públicas autonómicas de mayores asciende a 815, repartidas entre los centros de la Tercera Edad Volta do Castro y Porta do Camiño.

Sobre cómo celebrarán estas fiestas en estas residencias, explican que “este ano manteranse os menús especiais que se realizan aos residentes nos festivos dos días 24,25 e 31 deste mes e 1 de xaneiro”.

Además, en la residencia de Volta do Castro se realizará una merienda especial los días 22 y 28 con los dulces propios de la Navidad.

Por su parte, en Porta do Camiño señalan que “tamén se están incrementando as visitas da animadora ao centro, e tanto ela como a directora acudirán á residencia o vindeiro día 31 para tomar as uvas de fin de ano cos residentes”.

Por su parte, Cruz Roja de Santiago tiene varios programas dedicados a los mayores como el de teleasistencia, que les permite sentirse seguros y ser autónomos mientras permanecen en sus casas, y también fomentan la participación social a través de acompañantes y llamadas telefónicas, que multiplicaron durante el confinamiento.