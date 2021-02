“Non sei como cheguei ós 100 anos, pero sigo animado e animando”

“Non sei como cheguei aos cen anos, pero sigo moi animado e, sobre todo, animando ós demais”. Son palabras de Dositeo Valiñas Fernández, don Dositeo, como todo el mundo le conoce en las parroquias de Ribadumia y Leiro, Archidiócesis de Santiago, de las que es párroco desde hace más de siete décadas. Natural de Cerdedo, donde nació el 7 de febrero de 1921, hoy celebra un siglo de vida. Una vida que cuando era solo un niño decidió entregar a Dios.

“Estou moi ben, sigo a ter forzas e voluntariamente non vou ao médico; unha revisión ao ano chega ben”, indica el sacerdote en conversaciones con EL CORREO, a la vez que confiesa que no tiene secreto para explicar su longevidad. “Aínda non sei como cheguei ata aquí, pero téñolle que dar moitas grazas a Deus”, comenta don Dositeo, al tiempo que añade que “fago unha vida normal: como de todo, non teño ningunha alerxia e mañá (por hoy) seguramente tome un vasiño de viño albariño”.

Lamenta no poder reunir hoy a su familia para celebrar un día tan especial. “As restriccións non deixan que podamos reunirnos hoxe todos, pero os da casa o celebraremos da mellor maneira”, explica, mientras comenta la situación de la pandemia. “Estou a esperar a que esto pase para poder celebralo con todos, pero tamén sei que esto vai causar uns cambios brutais na nosa forma de actuar, nada vai ser coma antes. O que temos é que adaptarnos ás novas circunstancias”, sostiene. Valiñas, hermano del reconocido catedrático emérito de Filosofía Carlos Baliñas (lo escribe con B), señala que “a historia dinos que de vez en cando pasamos por un episodio coma este”. En este contexto, hace referencia a la gripe de 1918 en un ejercicio de excelente y envidiable memoria. “Eu nacín uns anos despois, pero foi unha epidemia moi forte. A mín o que me tocou vivir foi a Segunda República, a Guerra Civil e tamén a Guerra de Europa”, señala en referencia a la II Guerra Mundial.

“Aínda non me vacinaron, pero estou a esperar que me chegue o turno. E tamén quero invitar a todo o mundo a que o faga”, remarca el clérigo, quien confiesa su confianza en los científicos. “Leo todos os días os periódicos para estar actualizado, ao día do que pasa. Temos que confiar na ciencia e agora hai que vacinarse”, insiste don Dositeo.

Sobre su misión sacerdotal, relata que sigue celebrando la eucaristía a diario y de vez en cuando también predica en la homilía, “aínda que agora menos tempo: cinco ou seis minutos, e penso que chega ben”, zanja con rotundidad. Lo seguirá haciendo, afirma, “mentras Deus me deixe facelo”.

Su principal problema son las piernas, que a veces le fallan. “Teño problemas de mobilidade, camiño con dous bastóns e ás veces tamén me desprazo en cadeira de rodas, pero polo demais estou moi ben”.

Agradecido a sus feligreses, entre los que vive desde hace siete décadas, no tuvo más destinos que los de San Xoán de Leiro y Santa Baia de Ribadumia, donde continúa siendo el párroco, aunque cuenta con la colaboración de un sacerdote amigo. Todavía hoy recuerda con gran alegría el día que el obispo de Lugo, monseñor Rafael Balanzá, en sustitución del entonces arzobispo de la ciudad del Apóstol, monseñor Tomás Muñiz Pablos, que estaba muy enfermo, le impuso las manos y lo consagró. Entonces, don Dositeo era un joven seminarista natural del antiguo ayuntamiento de Cerdedo.

En Ribadumia, municipio del que es Hijo Adoptivo, goza del respeto y el cariño de todos. Siempre fue un sacerdote muy activo y participativo, tanto de las alegrías como de las tristezas de sus vecinos. Y es que don Dositeo lleva muchos años celebrando bautismos, comuniones y bodas de diferentes generaciones; aunque también asistiendo a despedidas. El amor es mutuo: ellos lo quieren y él les quiere. Muchas felicidades.