“Novos obxectivos, pero sen esquecer os orixinais”

SAntiago. El portavoz socialista en Raxoi, Sindo Guinarte, recordó en su intervención el cambio de prioridades que tuvo que fijar el gobierno local sobre la marcha en el momento en el que se desató la pandemia, pero que estos nuevos objetivos no supusieron olvidar los originales. De esta forma, recordó que la atención a todos los problemas de “emerxencia social, económica, cultural, na mobilidade, no comercio, no turismo, nas escolas e colexios, nos espazos públicos, ou no deporte” se llevó a cabo “sen descoidar tódolos ámbitos da xestión ordinaria: a atención aos servizos públicos esenciais, e a execución das obras necesarias para que a cidade estea nas mellores condicións posibles cando se recupere”. Respecto a las críticas de la oposición, reiteró la voluntad de diálogo del gobierno municipal, y puso como ejemplo la aprobación de dos presupuestos en lo que va de mandato, por lo que agradeció la actitud de los grupos de la oposición. También respondió a las críticas sobre el retraso en la contratación, y expresó la voluntad del gobierno local de que todos los servicios fundamentales queden regularizados a lo largo de este año y el próximo, y recordó que en esta materia, “este goberno licitou ou adxudicou, dende xuño de 2019, ao redor de máis de cincuenta contratos por un valor total estimado en máis de trinta e cinco millóns de euros”. Guinarte también se sumó al reconocimiento que hizo el alcalde tanto a las víctimas de la pandemia como a los trabajadores municipales, y en general a todas las personas que contribuyeron con su esfuerzo a tratar de superar la crisis provocada por la pandemia.