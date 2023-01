Nueva crisis en el gobierno local: dimite el edil Pichel por la nave de Costa Vella

Santiago. El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, señala sobre la dimisión de José Manuel Pichel que “a decisión que toma é a decisión que corresponde” e insiste en que “é a decisión correcta”. Bugallo señala que la renuncia de Pichel viene precedida por “un erro importante e, polo tanto, era necesario asumir a responsabilidade”. Desde Madrid, el alcalde compostelano explica que “esta mañá chamoume para comunicar a súa decisión e así lle trasmitín esta opinión”.

DURA CARGA DEL PP. Tras conocerse la noticia de la dimisión de Pichel, el PP de Santiago, a través de su portavoz, José Antonio Constenla, cargó duramente contra el gobierno municipal, destacando que es preciso aclarar qué fue de los 90.000 euros destinados al alquiler de la nave en cuestión. “Esta é a confirmación do que populares levamos denunciando desde hai meses, que a cidade de Santiago está soportar un goberno que lles minte e que desvía diñeiro para favorecer a amigos”, criticó.

Para los populares “esta non é máis que a punta do iceberg”, por lo que piden que se depuren más responsabilidades tras la firma de dicho contrato sin promoción pública. “Manteremos a petición de pedir explicacións no vindeiro Pleno ordinario, xa que o goberno socialista ten que aclarar de forma urxente o desvío de 90.000 euros a unha empresa vinculada ao Partido Socialista e a UGT-Galicia, a través do concelleiro José Manuel Pichel”, remarcó. b. fdez