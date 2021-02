Nueva protesta de la hostelería: “Estamos ao límite; o peche non está xustificado”

“Estamos ao límite e a decisión de manter pechada a hostelería non se corresponde con datos obxectivos”. De este modo, la Asociación Hostalaría Compostela volvió a lamentar que la Xunta decidiera el lunes “prolongar aínda máis o peche do sector”. Ante esta situación, representantes y trabajadores de los negocios de hostelería de Santiago protagonizaron durante la tarde de ayer una concentración ante la residencia oficial del presidente de la Xunta, en Monte Pío. “Tivemos que pechar en xaneiro e estamos xa preto de entrar en marzo. Ademais, estamos a final de mes, hai que afrontar unha serie de pagos e temos os negocios pechados”, indica Lois Lopes, directivo de Hostalería Compostela.

Pese a la lluvia, y siguiendo la tradición del miércoles de ceniza, con el que se despide el Entroido, los convocantes representaron una quema del meco para “chamar a atención sobre a situación límite que atravesa o sector e esixir a posta en marcha dun plan de rescate real” que compense las pérdidas y la situación a la que están sometidos debido a las restricciones por la pandemia sanitaria. “Hostelería solución”, gritaron durante la concentración.

“A apertura da hostalería estase a atrasar de maneira inxustificada, tendo en conta os datos de incidencia actuais na capital galega. E unha vez máis, non hai información clara por parte da Xunta que permita manexarnos con certa marxe para poder retomar a nosa actividade”, señala Lopes, antes de subrayar que “o Goberno galego segue a culpabilizar á hostalaría do incremento de casos na pandemia, cando non está xustificado que a súa actividade estea maiormente ligada aos contaxios que outros sectores”.

Por eso, añade, han decidido continuar con las movilizaciones “e esixir así que o Goberno galego lidere, xunto co sector, ante as administracións competentes as medidas do plan de rescate proposto en novembro”. “Un plan”, sostienen desde Hostalería Compostela, “que debe ser real e completo e que sirva para sacar da ruína a miles de negocios e aos seus traballadores e traballadoras”.

Reclaman, además, que “o Goberno galego poña en marcha o plan de desescalada que xa presentou en novembro e que incluía, entre outras medidas, un rexistro de reservas nos restaurantes, co obxecto de acceder facilmente aos contactos en caso de producirse a presenza dalgún contaxio; sempre co compromiso por parte da Administración dun reforzo do equipo de rastrexadores”.

En lo que se refiere a las ayudas aprobadas por la Xunta, Hostalaría Compostela celebra que “fora recollida a súa proposta de poder acceder a elas aínda que se teñan débedas coa Administración”, pero inciden en que la cuantía total “é insuficiente e en que ter que xustificar unha caída na facturación superior ao 45 % respecto ao ano 2019 supón deixar fóra a moitas empresas”.