Nuevas voces se suman a la petición de mejores accesos para Costa Vella y A Sionlla

Los problemas de acceso a los polígonos de Costa Vella y A Sionlla han sido largamente denunciados, y para tratar de ofrecer una alternativa, sobre todo a los vehículos de gran tonelaje, está en marcha la construcción de las dos rotondas elevadas, el orbital y el orbitaliño, pero el problema es que hasta que entren en funcionamiento pasarán todavía dos años, y mientras tanto los accesos estarán colapsados, especialmente ahora, que viene la campaña de Navidad y han abierto sus puertas más establecimientos comerciales.

Entre las voces que reclaman una solución ya para este grave problema, la viceportavoz del grupo municipal del PP, María Castelao, anunció ayer la presentación de un ruego en el pleno ordinario de este jueves, con el objetivo de que el gobierno local elabore y ejecute un operativo de movilidad, con la participación de los departamentos de tráfico y de obras, para optimizar la circulación en los accesos a los polígonos de Costa Vella y A Sionlla, pensando sobre todo en el período de Navidad que se avecina, “mais tamén con vistas a que manteña a súa eficacia mentres non se rematen as infraestruturas que axudarán a solucionar os frecuentes atascos e colapsos que alí se producen”.

En este sentido, la concejala popular recuerda que con la llegada de las navidades “é habitual que se intensifique a actividade comercial, cun notable incremento de persoas e de vehículos naquelas zonas onde se concentran numerosos establecementos e grandes superficies”, lo que provoca colas que en ocasiones llegan hasta los carriles del propio periférico.

Recuerda la viceportavoz en el texto de este ruego que estos dos polígonos empresariales son una de las zonas “máis sensibles” a este incremento de la circulación rodada durante estas fechas, y que lo habitual es que los atascos habituales en las horas punta y en días habituales de compras, como los sábados, se vean incrementados.

De esta forma, alerta de que “estas dificultades para a circulación víronse acentuadas recentemente pola posta en servizo de novas superficies comerciais, ás que se lle engadirán outras en pouco tempo”.

“Somos conscientes de que coa construción do enlace Orbital esa situación atopará unha solución e que tamén contribuirá a iso o proxecto do Orbitaliño, ambos abrirán novas posibilidades de comunicación para todo ese ámbito, pero non podemos esquecer que a execución do Orbital aínda se vai retrasar, cando menos, ata o ano 2023”, dados los treinta y tres meses de plazo, y la segunda rotonda elevada, el Orbitaliño ”aínda non foi sequera licitado”, remarcó María Castelao.

Por eso, defendió la viceportavoz popular se hace necesario que mientras la construcción de estas dos rotondas elevadas no se haga realidad, el gobierno local compostelano debería explorar todas las posibilidades existentes para contribuir a mejorar la movilidad en el entorno de estos dos parques empresariales, aplicando todas las medidas a su alcance.

De esta forma, señala que habría que empezar a estudiar opciones para una mejor organización del tráfico, y proceder a optimizar las alternativas viarias que existen para acceder a estos polígonos, o incluso proceder a la colocación de paneles informativos sobre la situación de la circulación, con el objetivo de evitar, “ou cando menos tratar de reducir no posible” los hasta ahora frecuentes atascos que allí se producen “e que a bo seguro se van intensificar de forma especial no vindeiro mes”, concluyó.

Cabe recordar que el actual acceso a los polígonos desde el periférico se planificó solo para dar servicio al mercado de ganado de Amio, porque aún no había polígonos.