Nuevo equipo para un lugar emblemático de Santiago

Mucho más que un café, es parte de la memoria visual compostelana. Pocos picheleiros no reconocen el establecimiento con solo una foto de su imponente entrada. En su uso más común es una cafetería, pero también se trata de un museo, de un salón o de una galería de exposiciones. El Café Casino existe desde 1873, y era lugar habitual de reunión de las clases más altas. Los dibujos de Castelao dan buena cuenta de esos encuentros que se celebraban. Desde 2002, cualquier compostelano puede disfrutar de un café, o de una actividad de teatro o lectura.

Llevar las riendas de un lugar de esta categoría, requiere de un equipo a la altura. Esa es la tarea que tienen por delante los nuevos responsables de la Asociación Cultural Casino de Santiago, que ha elegido una directiva refrendada por unanimidad.

La cara más visible será Ubaldo Rueda, exdirector del IES Rosalía de Castro, con Maribel Martín y Milvia Varela al cargo de la vicepresidencia. De ellas, Rueda destaca su gran valía. De hecho, Varela fue jefa de estudios durante la última etapa de Rueda en el centro. A esto se suman tres vicepresidentes extraordinarios que se encargarán de la representación del Casino en diferentes actos que tengan lugar en Santiago: Hugo Vázquez, José Lorenzo y David Sánchez Carro. Ubaldo Rueda destaca el papel de las vicepresidencias extraordinarias porque integra el pasado del Casino, con dos personas como Lorenzo y Sánchez Carro; y con la valía del jefe de Dermatología del hospital de Santiago, Hugo Vázquez.

El cuadro lo completan María Baleato, secretaria; José María Álvarez, vicesecretario; Laura Lorenzo, tesorera; Antonio Riveiro, vicetesorero; Xesús Fernández Sulleiro, responsable de actividades culturales; Francisco Montero, encargado de relaciones con otras entidades; y Maximino Zumalave, asesor de actividades musicales.

De Francisco Montero, el nuevo presidente salienta el hecho de ser “alma máter dos clubes Rosalía e Pío XII. Creo que está xa aí unha boa base para o futuro”. A María Baleato la recuerda como una de las alumnas más brillantes que ha tenido; y a Riveiro como uno de los mejores restauradores de la ciudad, al frente de Casa da Viña o de El Asesino.

Con plantilla renovada, el Casino tiene otra tarea, la de retomar las actividades culturales que suele realizar. No habrá que esperar mucho. Igual que el curso escolar, los actos volverán en septiembre.

La primera semana reanudará la campaña de lectura de las novelas finalistas del Premio de Novela Europea: 14 de Julio, de Eric Vuillard; Conquistar el cielo, de Paolo Giordano; El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tîbuleac; Lluvia fina, de Luis Landero; y Un lume azul, de Pedro Feijoo.

La segunda semana de septiembre se fallará el premio Lorca, guerra da Cal, Blanco Amor, del que son finalistas Rui Ríos, Ángel Gabilondo, Caetano Díaz y Antón Costas. Y cuando la situación sanitaria lo permita, el Casino programará los proyectos previstos como el Encontro de Teatro Xuvenil Europeo en el que, además de varios grupos de países europeos, participan los Institutos de Pontepedriña y Antonio Fraguas. Por otra parte, el Casino apostará por ofrecer un proyecto de actividades significativas en el marco del gran evento del 2021: el Xacobeo.

“Sen renegar do que fixeron os anteriores, nos guste máis ou nos guste menos, non deixa de ser a única entidade do pasado que segue activa”, concluye Ubaldo Rueda tras la presentación celebrada ayer en el Casino.