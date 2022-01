O Café Casino reparte as bolsas promocionais da mostra de Ramón Conde

Xacobeo. O Casino de Santiago iniciou onte o reparto das bolsas que publicitan as exposicións de Ramón Conde e que levan por título A forza das Emocións. Todas as pezas do autor estarán no local ao longo de todo o ano Xacobeo, albergando tamén as bolsas que reproducen o debuxo que Conde fixo especialme para esta exposición.

A iniciativa busca difundir a obra do artista e sensibilizar a importancia da escultura no panorama galego. Ademais, está enmarcada dentro dun proxecto cultural que xorde da colaboración da Xunta de Galicia co Casino, o Goberno municipal, a Asociación Comercio Punto Compostela, o instituto IES de Sar e o propio artista. O Casino repartirá mil bolsas entre os comerciantes e os libreiros co obxetivo de colaborar na dinamización do comercio de proximidade, aspecto fundamental na dinámica e na vida da cidade. ECG