O Meco llenó de nuevo Santiago de un divertido ambiente carnavalero

El arranque de la programación de Carnaval ayer en Santiago tuvo todo a favor tras un año de interrupción a causa de la pandemia. Una buena temperatura y la ausencia de lluvia, muy típica en estas fechas, animaron a muchos compostelanos a asistir al pistoletazo de salida de una celebración que, según comentó alguno de los presentes, ya se echaba de menos.

A este respecto, el tradicional desfile de O Meco resultó todo un éxito y, desde la Rúa Nova y la Rúa do Vilar, recorrió las calles entre un pasillo de personas que esperaban para ver cómo desfilaba una comitiva con el muñeco sobre un carruaje hasta la plaza de O Toural, donde, un año más, queda presidiendo la celebración hasta su quema el próximo Miércoles de Ceniza en la plaza Roxa. Así, a pesar de que algunas actividades no se pudieron organizar a causa de la situación sanitaria, la subida de O Meco no fue una de ellas.

Si bien el tradicional muñeco con forma de cerdo se caracteriza cada año con elementos de la actualidad, este 2022, como no puede ser de otra forma, la temática atribuida a esta figura es la pandemia. Así, el popular rey del Carnaval, diseñado una vez más por José Manuel Méndez, está coronado este año por el virus. Una temática que fue acompañada, tal y como estaba previsto, por un pregón a cargo de Virus e Vacina, dos personajes interpretados por los actores Lucho Penabade y Mónica García.

Además, ayer por la tarde tampoco faltó la preparación previa al inicio oficial del Carnaval compostelano. Alrededor de las 18.30 horas, la Agrupación folclórica Colexiata de Sar recorrió las calles de la ciudad desde la plaza Roxa hasta la plaza de Cervantes, amenizando a los vecinos y visitantes con música y cantares tradicionales. En esta línea, los pasacalles continúan hoy, mañana y pasado.