O mellor percusionista do mundo, coa Filharmonía

CONCERTO. A Real Filharmonía de Galicia celebra este xoves día 21 no Auditorio de Galicia de Santiago un novo concerto da súa temporada Viaxes que levará por título Un mundo en movemento e no que o percusionista austríaco Martin Grubinger actuará como solista na que será a súa primeira actuación coa orquestra compostelá. Nesta cita, Grubinger interpretará a obra Frozen in time, da compositora israelí Avner Dorman, ademais de que soará a Sinfonía n4 de Carl Nielsen baixo a dirección do mestre Paul Daniel Martin Grubinger é posiblemente o mellor multipercusionista do mundo. ECG