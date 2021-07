O PP pide que se reoriente a iluminación na pista polideportiva do Carregal

Santiago. O grupo municipal popular, a través do seu concelleiro Evaristo Ben, presentará no vindeiro Pleno ordinario, deste mes de xullo, un rogo para solicítanlle ao Goberno local que dote dunha rede de protección e na pista polideportiva do lugar do Carregal, na parroquia do Eixo, co fin de evitar que os balóns, descendan polo desnivel que hai na zona e acaben no río e para que se reoriente a iluminación existente, co fin de que se dirixa cara ao terreo de xogo.

Evaristo Ben explica que, hai escasamente un mes, remataron os traballos para a construción dunha pista polideportiva multiusos no lugar de Carregal, unha actuación levada a cabo ao abeiro do Plan POS+ da Deputación da Coruña, que contou cun orzamento de preto de 126.000 euros.

Desde a súa posta en servizo, as persoas que habitualmente fan uso desa instalación fixéronos chegar unha queixa sobre dous aspectos que desmerecen o grao de satisfacción e o acabado que, en liñas xerais, a obra está a causar. Segundo Ben, as queixas prodúcense, sobre todo, pola ausencia dunha rede de protección que impida as continuas incomodidades e demoras que supón as caídas do balón por un forte desnivel. ECG