O restaurante compostelán Auga e Sal pecha as súas portas cinco meses despois de conseguir unha Estrella Michelin

O restaurante compostelán Auga e Sal, propiedade de Alberto Ruiz-Gallardón fillo, pechou as súas portas tan só cinco meses despois de lograr unha Estrella Michelín, a única que sumou Galicia na última edición destas mencións. Así o trasladou a través das súas redes sociais o seu chef, Axel Smyth, que se desligou de "todas as xestións e decisións tomadas pola propiedade en diante", tras expresar a súa tristeza por este peche.

Auga e Sal abriu as súas portas en Santiago de Compostela no ano 2016 e, na actualidade, estaba capitaneado polo chef Axel Smyth, baixo cuxos fogóns recibira, ademais dun Sol da Guía Repsol, unha Estrella Michelín, que lle foi outorgada en decembro do ano pasado. Na actualidade, segundo rezaba un cartel na súa porta, atopábase pechado por vacacións até mediados deste mes. Con todo, segundo indicou o propio chef, a propiedade comunicoulles oficialmente antes da reapertura "o cesamento da actividade" e o inicio dun ERE para o peche do Auga e Sal.

"Como imaxinaredes, entristéceme enormemente ver como un proxecto ao que lle dei todo o meu esforzo e agarimo, pecha as súas portas", apunta Axel Smyth, que agradeceu o labor do seu equipo durante este período. "Grazas a todos os que o fixestes posible desde o primeiro día até o último", engadiu, en referencia non só ao cadro se non tamén aos clientes e provedores, así como aos responsables da Guía Repsol e a Guía Michelín. "Novos proxectos virán e novas metas haberá que superar. Inconformismo como modo de vida", conclúe o chef no comunicado colgado nas súas redes sociais. EUROPA PRESS