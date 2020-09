HE TENIDO hoy un intercambio de opiniones sobre la diferencia entre japoneses y españoles a la hora de expresar el cariño. Algo semejante, aunque también distinto, acontece entre nuestros más allegados. Ahora bien, seamos extrovertidos o introvertidos, lo que está claro es que, si una persona promueve tu bien, es señal de que te quiere. Lo que hemos oído tantas veces, desde niños: “Obras son amores, y no buenas razones”. El profeta Ezequiel proclama la palabra del Señor, según la cual lo que presentemos al final de nuestra vida es lo que en realidad valdrá. Si el justo abandona sus planes y, alejándose de la justicia, busca el mal, se hunde por la maldad cometida; en cambio si el malvado se arrepiente y busca al Señor, encontrará en Él el perdón. Cierto que el Dios en quien creemos custodiará nuestros pasos, para que evitemos el mal, y moverá nuestros corazones para que nos arrepintamos y vivamos para siempre. San Pablo ruega a los Filipenses que le den la alegría de vivir concordes en un mismo sentir, evitando envidias y conviniendo unos y otros en ser humildes y en buscar el interés de los demás. Les exhorta a tener los sentimientos de Cristo, quien, siendo Dios como el Padre, se rebajó haciéndose obediente hasta la muerte. Por ello el Padre le elevó hasta alcanzar un nombre superior a cualquier otro, de modo que, al nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y que todos reconozcan a Jesús como Señor.

El Evangelio nos muestra la diferente actitud de dos hijos respecto de lo que su padre les pedía. El uno, al pedirle el padre que fuera a trabajar a su viña, le dijo que sí, pero no fue. En cambio el otro respondió que no iría, pero después fue. Jesús compara esas actitudes con la diferente respuesta a la predicación de Juan el Bautista: los escribas y fariseos, dijeron que muy bien, pero no le hicieron caso; en cambio los publicanos y las prostitutas, en principio no iban a seguir sus indicaciones, pero después lo hicieron. Es esto una llamada a la conversión, pues el Señor está siempre pronto a perdonarnos y a acogernos.