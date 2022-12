Ocho autobuses nuevos ya circulan por Santiago, retirando los tartana

El remedio temporal a la gran problemática del servicio de autobuses ha llegado a Compostela como regalo de Navidad anticipado. Desde ayer, ocho nuevos autocares ya circulan por las calles de Compostela, sustituyendo a los buses tartanas que tantas averías venían sufriendo en los últimos meses. Las adquisiciones, en formato leasing, suponen un alivio para el Gobierno municipal, ante las incesantes críticas por el mal estado de la flota compostelana, todo ello mientras no se ha conseguido todavía sacar adelante el necesario y vital nuevo concurso.

Se trata de la primera parte del encargo realizado por el gobierno municipal para solventar, mientras no se adjudica el futuro convenio, los fallos mecánicos de los viejos vehículos. De este modo, quedan otros tres por llegar en próximas fechas, aunque Raxoi no se marca plazos para su implementación en las rutas de la capital gallega.

De los que se pusieron ya en marcha, dos han sido destinados a la línea P7 (Porta do Camiño / Pardaces / Peregrina / Grixoa), los cuales fueron los primeros en entrar en funcionamiento. Por su parte, los seis restantes, se han dividido entre la línea 1 (Cemiterio de Boisaca / Hospital Clínico), línea 6 (San Marcos / Os Tilos), línea 6A (Aeroporto / San Marcos / Hórreo (estación) / (*Os Tilos)) y la línea C2 (San Caetano / Fontiñas / Estación / Hospitais / Vite / San Caetano).

Atendiendo a su distribución, el departamento municipal de tráfico ha decidido emplearlos en aquellas rutas con un mayor volumen de viajes y pasajeros, mejorando el servicio a los compostelanos.

En esta misma línea, Raxoi agradece el trabajo de las dos operadoras responsables de los buses urbanos, Monbus y Rías Baixas, para meterlos en circulación con rapidez. “Os operadores fixeron un gran esforzo para poñelos en marcha con moita celeridade. Supuxo un esforzo a maiores para rotulalos e deixalos listos para levar a cabo o servizo”, explica Gonzalo Muíños, en declaraciones a EL CORREO GALLEGO.

Esta contratación ha supuesto un esfuerzo económico para las arcas municipales, puesto que su ejercicio tendrá un coste de unos 56.000 euros al mes. Por ello, el pasado mes de noviembre el Pleno aprobó, con los votos a favor del PSdG y la abstención de los restantes grupos, el expediente de suplemento de crédito por importe de 827.633 euros para transporte urbano y metropolitano, financiado con remanente líquido de tesorería para gastos generales del ejercicio 2021.

un REMEDIO TEMPORAL, PENDIENTE DEL NUEVO CONTRATO. Tras la llegada y el inicio de su actividad por las calles de Compostela, ahora quedará por ver hasta cuándo resulta necesario el servicio de estas once nuevas unidades, puesto que no se puede olvidar que esta situación resulta temporal mientras no sale adelante el contrato de transporte.

En este sentido, Xosé A. Sánchez Bugallo apuntó esta semana que espera que la licitación para la renovación de los buses “poida saír o mes que vén ou o seguinte”, en referencia a enero o febrero de 2023.

En todo caso, mientras se produce toda la tramitación con la presentación de ofertas, valoración de las mismas y resolución, queda patente que se prolongará en el tiempo la llegada de la nueva flota, la cual será totalmente moderna, con todos los ejemplares de bajas o cero emisiones.

Precisamente, respecto a este tema, los once autobuses que llegan a Compostela de manera temporal reducen la emisión de gases de la ciudad, puesto que los que retiran, en algunos casos, rondaban ya la veintena de años, fruto de un concurso anterior caducado desde la legislatura anterior.

Del mismo modo, este parche también permitirá a los usuarios con movilidad reducida olvidar, por un tiempo, los fallos continuos en las rampas de los vehículos, lo que les obligaba o a no subir o a que le tuviesen que ayudar los otros viajeros.

Por lo tanto, el servicio coge un soplo de aire fresco mientras espera por los buses verdes, un alivio a la crítica situación previo de los urbanos de Compostela, con averías diarias.