Operativo especial para garantizar la seguridad el Día de Todos los Santos

Las restricciones que se han puesto en marcha con el fin de contener la segunda ola de coronavirus también marcarán la celebración del Día de Todos los Santos, el próximo 1 de noviembre. El objetivo, tal y como avanzaron ayer desde la Concellería de Servizos Sociais, es “organizar un plan que garantice el cumplimiento de las normas sanitarias y la seguridad de los ciudadanos”. Con esta intención, la responsable de este departamento, Mila Castro, y el edil de Seguridade Cidadá, Gonzalo Muíños, además de técnicos municipales, visitarán hoy el cementerio de Boisaca para perfilar los detalles del operativo especial que se llevará a cabo. En este sentido, y aunque será la Xunta quien finalmente articule las medidas de seguridad restrictivas para acceder a los cementerios de Galicia, desde Raxoi inciden en la importancia de garantizar que se cumplan las normas sanitarias por el covid-19. Es por ello que recomiendan que se acceda de forma escalonada a Boisaca, y evitar aglomeraciones a lo largo de toda la jornada. “Lo más importante es cuidar la salud de todos los ciudadanos, y para ello es fundamental que todos aquellos que acudan al cementerio lo hagan con la sensatez que implica la actual situación sanitaria”, subraya la concejala de Políticas Sociais, quien recomienda, además, que, dado que esta festividad coincide en domingo, también se aproveche la jornada del sábado para acudir al camposanto.

Asimismo, durante el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre, desde el Concello también se pondrá en marcha un plan especial de tráfico, que incluirá el refuerzo de las líneas de conexión con Boisaca, así como un operativo que garantice la puesta en marcha de un área amplia de aparcamiento, con circuitos diferenciados de entrada y de salida, que facilite el cumplimiento de la distancia de seguridad entre todos aquellos que se acerquen al cementerio coincidiendo con la celebración del Día De Todos los Santos.

Además, ese mismo fin de semana, con motivo de la noche de Halloween, la noche del 31 de octubre, también se reforzará la vigilancia policial con el objetivo de evitar concentraciones y fiestas en distintos puntos de la ciudad.

Teniendo en cuenta la cercanía de las fechas, desde el grupo municipal popular incidieron ayer en la importancia de poner en marcha cuanto antes “un plan de medidas para o Día de Defuntos posto que quedan menos de tres semanas para dita celebración, unha das festividades de maior tradición e na que participa un gran número de persoas que visitan os camposantos para lembrar e honrar aos seus seres queridos”, señalaron. “É imprescindible que se leven a cabo e se publiciten debidamente as diferentes fórmulas que se deseñen para que estas xornadas, 1 e 2 de novembro, se poidan celebrar con total seguridade, tendo en conta o momento de especial que estamos a vivir por mor da covid-19”, subrayaron desde el PP.

En este sentido, también consideran importante que se realice un “plan de comunicación coa suficiente antelación para lograr a máxima difusión pública e o reforzo das liñas de autobuses, para dar resposta á afluencia de persoas sen restrinxir as medidas de seguridade que se debe observar nos transportes públicos”. Además, abogan por la colocación de “sinalización informativa na contorna e no interior do cemiterio para o seguimento das medidas adoptadas e asegure as distancias de seguridade e unha circulación fluída das persoas visitantes e a incorporación de elementos propios para a desinfección”.