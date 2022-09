Os espazos públicos de Compostela, a debate no Museo das Peregrinacións

Santiago. A Delegación de Santiago do Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) celebrou este mércores, no Museo das Peregrinacións, a conferencia Recuperar ou espazo público. Redeseñar ou viario para recuperar ou espazo público e unha mobilidade amable impartida polo experto en mobilidade e enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos Fernando Nebot Beltrán. A ela asistiron o presidente da Delegación colexial, Anxo Cid, e a secretaria da entidade, Susana Rodríguez.

Segundo a propia Delegación compostelá do COAG, o centro histórico e o Ensanche continúan mostrando que son capaces de manter a dicotomía de dúas cidades naceron de dous amores. Para tornar esta situación, sinalou Nebot, o espazo público debe ser recuperado para poñelo ao servizo dos principais usuarios da rúa, que non son outros que as persoas que camiñan e que gozan do espazo público como antesala das dúas vivendas, e non un espazo público que se ve como un elemento hostil en moitas zonas das cidades. “Un espazo público debería cumprir moitas funcións, como lugar de estancia, de encontro, de charla, de xogo, de paseo, e tamén de mobilidade, característica esta última que xa non debe ser un elemento reitor do deseño e as funcións do espazo público”, explicou o experto en mobilidade.

Fernando Nebot redactou numerosos traballos sobre o espazo público, mobilidade amable, transporte e accesibilidade urbana en cidades como Pontevedra, onde actualmente coordina a redacción do Plan de Movilidad Urbana Sostible do Concello de Pontevedra; ou Madrid, onde realizou o estudo dos desprazamentos motorizados e a pé para a reordenación da Porta do Sol con motivo da gran remodelación da praza de mediados dos anos 80. ECG