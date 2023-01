Os transplantes de órganos medraron un 50% no Clínico

Durante o pasado ano, 38 das persoas que faleceron no Hospital Clínico de Santiago doaron os seus órganos, fronte ás 25 que o fixeron no anterior ano 2021, o que supón un incremento de máis do 50% no número do doadores.

Grazas á xenerosidade dos doantes e das súas familias, e ao traballo dos profesionais implicados, acadouse a cifra máis alta rexistrada este ano nos hospitais galegos e a segunda máis elevada obtida no hospital Clínico dende a posta en marcha do programa de doazón, na década dos 80.

Do total de doadores, 25 foron en morte encefálica e 13 falecidos por parada cardio- respiratoria. O programa de doazón en asistolia, que se puxo en marcha no hospital compostelá no ano 2017, aportou no 2022 un 34% do total de doantes efectivos, consolidándose como a vía máis clara de expansión do número de doantes. Ademais destes doantes falecidos, noutros 5 casos foi a xenerosidade dun familiar a que evitou, ao doar un ril en vida, que 5 pacientes tiveran que entrar ou continuar en diálise (dúas eran parellas, dúas irmáns e unha nai ao seu fillo).

Con respecto aos transplantes, realizáronse 32 de fígado e 53 de ril, que rexistrou un incremento do 33% con respecto ao 2021. En total, a actividade global de transplantes (fígado+ril) incrementouse no CHUS nun 15%. A xenerosidade dos doadores tamén permitiu realizar máis de 100 cirurxías oculares e implantar máis de 100 enxertos de tecido osteotendinoso.

Como é habitual, co obxectivo de transplantar cada órgano ao receptor máis adecuado e que máis o necesite, ao igual que se recibiron órganos doutros centros, tamén se enviaron órganos fóra. Concretamente, durante o ano 2022 enviáronse a outros hospitais, dentro e fora da nosa comunidade, 34 riles, 14 pulmóns, 7 fígados, 3 corazóns e 1 páncreas.

A coordinadora de doazón da Área Sanitaria de Santiago, Carmen Rivero, quere agradecerlle o traballo de todo o persoal que fai posible o complexo proceso, pero sobre todo, o altruísmo aos doantes e ás súas familias.

Actividade divulgativa. A Oficina de Coordinación de Doazón e Transplantes do CHUS fomenta a formación continuada entre o persoal propio e participa tamén en tarefas de formación e información social sobre o proceso de doazón e transplante, tanto no ámbito sanitario como no ámbito social.