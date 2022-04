Patrimonio defiende el “chapucero” retoque del pavimento del Obradoiro

Un grupo de arquitectos de la capital gallega ha alertado a EL CORREO GALLEGO de la “chapucera” restauración del pavimento que se está haciendo en la plaza del Obradoiro y en Travesía de Fonseca. Apuntan los especialistas que se está llevando a cabo esta actuación sin respetar la estética histórica, algo que provoca su indignación. Sin embargo, desde Patrimonio destacan que se sigue el modelo previo y que cuenta con el visto bueno del equipo del Consorcio de Santiago, encargado de la obra.

En este sentido, comenta la concejala de Urbanismo y Ciudad Histórica, Mercedes Rosón, en declaraciones a este medio, que los trabajos los está realizando el ente interadministrativo respetando la geometría y que, en esa línea, las piedras son las apropiadas para el espacio.

“No pavimento do Obradoiro conviven lousas de cantería e chapaplana, polo que son as acaídas. Ademais, reponse con control dos arquitectos do Consorcio, a través do programa A pedra que pisas (iniciativa de conservación de los suelos de la zona vieja)”, confiesa la edil.

Con todo, esta postura no concuerda con la mostrada por el colectivo. “El pavimento del Obradoiro, una de las plazas más bellas del mundo, maneja tres distintas escalas (incluso alguna más, algo que hoy en día hacen pocos arquitectos) y en esta ‘restauración’ no han sido respetadas. La superior, la de las circulaciones; la media, marcada por la disposición en franjas del pavimento (la más importante, pues es la escala humana); y la menor, con una exquisita elección de las piezas colocadas y una mínima junta”, detallan en su comunicado.

Asimismo, en su exposición de motivos, ponen de manifiesto “el atentado” y la “falta de respeto” que se está produciendo en uno de los puntos más emblemáticos del cristianismo, al que llegan cada año miles de peregrinos. “Es tan grave como pintar el campanil de colorines”, remarcan indignados.

Además, entienden, en un momento en el que al “ciudadano se le exige cada vez más en materia de Patrimonio”, que no tienen sentido estas “burdas recuperaciones” en semejante emplazamiento. “Por un lado, hay una clara falta de mimo y pericia de quien las ejecutó y, por el otro, una dejadez de los técnicos y responsables de las administraciones que no han dirigido ni supervisado los trabajos”, sentencian.

Por último, no entienden cómo es posible que en un lugar en el que se colocan piezas enteras, se empleen cantos más propios de un río, completados con juntas que llaman la atención de “cualquier persona con sensibilidad”.

A tenor de la polémica surgida, el paso del tiempo será el que dicte sentencia sobre si la restauración realizada, en una de las últimas obras de este bien patrimonial (el pavimento, hasta bien entrado el siglo XX sólo poseían los pasillos radiales en forma de estrella por los que caminaba la gente), ha sido la adecuada y si se seguirá esta línea para próximas actuaciones necesarias por el desgaste de la piedra.