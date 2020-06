Personal de la UCI del Clínico reivindica condiciones laborales "justas y dignas"

Personal de la UCI de adultos del Hospital Clínico de Santiago de Compostela se ha concentrado, junto a otros profesionales del centro, este lunes, convocado por CIG-Saúde, para reivindicar condiciones laborales "justas y dignas". Por su parte, la gerencia del CHUS les ha trasladado que estudia cómo remodelar la UCI y criterios de movilidad para estos trabajadores.

La protesta ha tenido lugar a las 12,00 horas delante de la puerta de entrada del Hospital Clínico en la capital gallega tras exponer a la dirección asistencial las "dificultades" con las que se encuentran para desarrollar su trabajo en la UCI de adultos y con el fin de denunciar el "constante ninguneo al que se ven sometidos por parte de la Administración", ha subrayado CIG-Saúde.

Unas 200 personas, según datos facilitados por los convocantes, entre personal de esta unidad y otros profesionales del hospital, se han concentrado con una pancarta en la que se podía leer 'Reivindicamos condiciones dignas y justas'.

En declaraciones a Europa Press, el responsable comarcal de CIG-Saúde, Xosé Marcote, ha explicado que reivindican una mejora de las condiciones de trabajo en esta UCI en la que "los cubículos no están cerrados como en REA", al personal lo "mueven de la unidad a todos los servicios" y no les cuenta como tiempo de trabajado el que pasan para ducharse y equiparse. Por ello, ha destacado Marcote, "protestan porque no hubo reorganización colectiva de la unidad".

Asimismo, este personal reclama que se les haga, al ser espacio COVID, el test "cada cierto tiempo" para saber "si están contaminados o no" cuando se van a casa.

REUNIÓN

Representantes de estos trabajadores han mantenido este lunes una reunión con la dirección del hospital, tras la que han apuntado que "casi llegaron a un entendimiento" y sobre la que han destacado la "buena intención" de los responsables del Clínico.

Al respecto, han valorado, ha puntualizado Marcote, que les han trasladado que se hará una reforma de la UCI en verano y estudiarán la demanda relativa al tiempo trabajado y a formación.

En el caso de que no se atiendan las demandas, este personal ha advertido de que continuarán con las protestas y apuntan la posibilidad de convocar huelga.

DIRECCIÓN

Por parte de la dirección de la gerencia compostelana han manifestado a Europa Press que la dirección les ha trasladado a los trabajadores que estudia cómo hacer las obras en la UCI, para las que hay un diseño, en el contexto actual y ante la posibilidad de un rebrote de COVID para poder mantener la "mayor capacidad posible" en esta unidad.

Asimismo, les ha informado de que estudia "criterios de movilidad" para los trabajadores de la UCI y ha recordado la dirección del área sanitaria que "casi 3.000 trabajadores" se han beneficiado de 166 cursos, tanto presenciales como online, realizados sobre protección frente al COVID. Además, las mismas fuentes han incidido que los cursos prosiguen.

Las mismas fuentes han incidido, además, en que se les ha hecho ya "dos test" de COVID a los trabajadores de la UCI.

SANTIAGO. EUROPA PRESS