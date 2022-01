Pide el PP un mayor compromiso a Raxoi ante el alza de la luz

El Grupo Popular de Santiago presentó ayer en rueda de prensa una iniciativa para que Raxoi implante medidas de información y asesoramiento que contribuyan a atenuar el grave problema que supone la continua escalada de precios de la energía eléctrica, una medida que llevará al Pleno ordinario de la próxima semana.

El portavoz del partido, Alejandro Sánchez Brunete, remarcó que esta propuesta incluirá la recuperación “canto antes” de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), la cual lleva varios meses cerrada, como se puede comprobar en un cartel informativo colgado en la puerta, a consecuencia de la jubilación del empleado encargado de este servicio municipal.

De este modo, trasladó la urgencia de la reapertura de este centro, en una situación actual que está marcada por el deterioro de las economías domésticas y el incremento de la pobreza energética. En este sentido, las reclamaciones por parte de los usuarios se han multiplicado en los últimos meses en todo el área de Compostela.

“O peche desta oficina municipal fixo que non se respondera a unha oferta de charlas informativas para a veciñanza realizada pola Administración autonómica, o cal demostra unha falta de sensibilidade do Goberno local nun momento como este, no que máis ca nunca se precisan respostas”, trasladó el representante popular como una necesidad para aprovechar el impulso de las medidas y las campañas de coordinación y colaboración impulsadas por la Xunta de Galicia.

Entre las medidas a tomar, complementarias con las ayudas económicas establecidas a nivel estatal, autonómico y local, Sánchez Brunete apuntó la posibilidad de reforzar el servicio de la OMIC de forma puntual mediante la contratación externa, para la realización de una “campaña intensiva de información e asesoramento que despexe dúbidas sobre a compresión das facturas, posibilidades de minorar o consumo ou opcións de adaptar o contrato ás necesidades de cada usuario”.

Contrato del agua. En su intervención ante los medios de comunicación, el edil del PP también adelantó su preocupación por la prestación que se está dando en el abastecimiento y saneamiento del agua, poniendo el foco de su crítica en el proceso de licitación del nuevo contrato municipal.

“O debate non debe ser só sobre municipalización ou privatización, senón especialmente sobre opacidade e transparencia da xestión que se está a facer”, comentó.

Por ello, temen, por encima de todo, las condiciones en las que se preste este servicio esencial, más allá de su forma final de gestión.