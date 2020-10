Piden peatonalizar las rúas de Alfredo Brañas y de Xeneral Pardiñas

La peatonalización parcial que se realiza en Santiago los fines de semana, y que comenzó como incentivación económica tras el estado de alarma, no acaba de convencer a los comerciantes de la Fundación Santiago Centro. Pese a que reconocen que la idea es buena, creen que no se le está sacando todo el partido. “Estamos a favor pero está siendo confusa, muchas personas no saben por qué calles pueden circular”, asegura el presidente de Santiago Centro, José María Fernández. Así se lo trasladaron ayer al alcalde, X Sánchez Bugallo, y a varios concelleiros.

Como solución, plantean una peatonalización permanente, y consideran que la Navidad es una buena época para realizar un ensayo. “Creemos que es mejor que sea más estable, y probar en Navidad para peatonalizar Xeneral Pardiñas y Alfredo Brañas toda la semana, dejando las dos perpendiculares con tráfico”, afirma. El Concello les ha prometido que se estudiará la propuesta.

En este momento, la peatonalización afecta cada fin de semana a Fernando III El Santo, en el tramo comprendido entre la calle de la República Argentina y la rúa da Rosa; rúa Nova de Abaixo; rúa de Santiago del Estero, desde la plaza de Vigo; Santiago de Chile; Xeneral Pardiñas; República de El Salvador y Alfredo Brañas. Durante esos días se encuentran cerradas al tráfico y no se puede estacionar en ellas. El concelleiro de Movilidad, Gonzalo Muíños, anunció hace dos semanas que este plan se mantendría de forma indefinida.

LUCES. Otro de los puntos tratados en el encuentro es el de la iluminación de las calles. Así, ahora que las obras de la estación intermodal llegan a su fin, y que la rúa do Hórreo es una de las que va a sufrir cambios en su estructura, los comerciantes han trasladado una demanda que ya es una vieja conocida: la falta de luz en dicha calle.

“Tenemos una demanda de los asociados de que es una calle muy oscura, carece de bancos y queremos mejorarla un poco, incluso de noche se hace bastante siniestra en el sentido de la poca iluminación”, comenta Fernández, que añade “que con la intermodal se tienen que acelerar las reformas, esa calle va a conectar con la estación, es importante para los turistas”.

A esto se suma el asunto de las luces de Navidad, para las que el Ayuntamiento ya había anunciado que se aumentará el presupuesto. “Este año más que nunca hay que traer felicidad a la gente”, explica el presidente de Santiago Centro. Pensando también en la época navideña, el Concello estudiará la ampliación del mercadillo que se suele instalar en la Carreira do Conde, algo que dependerá de cómo evolucione la pandemia sanitaria por el covid-19. “Si puede haber más casetas, las habrá”, concluye José María Fernández. A la reunión también asistió el secretario de Santiago Centro, Delmiro Prieto; y los concelleiros de Movilidad, Gonzalo Muíños; así como la técnica de Comercio, Lucía Castro.