Piden que se eleve hasta 300 km la distancia mínima para la compostela

Santiago. Camino Francés Federación, con 18 asociaciones agrupadas y más de 5.000 socios impulsores, y la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, compuesta por un selecto grupo de miembros de varios países y expertos en la Ruta Jacobea, han alzado la voz para alertar y reclamar un debate sobre el cese del requisito indispensable para que social y oficialmente se considere que una persona ha realizado el peregrinaje tras recorrer los últimos 100 km a pie o 200 en bici.

“Esta regla, que pudo tener cierto sentido en algún momento y lo que perseguía era el esfuerzo físico y mental para alcanzar Compostela, ha perdido hoy todo su sentido de ser con las infraestructuras actuales y está ocasionando muchos problemas prácticos y también una pérdida de identidad y de experiencia peregrina”, señala el presidente de CFF, tan solo tres días después de la fiesta del Apóstol y ante el icónico mojón de los 100 Km en Ferreiros (Paradela) como lugar simbólico.

Desde Camino Francés explican que “cada vez vemos más personas en el camino con maletas en vez de mochilas, e ir en romería los últimos 100 kilómetros sin apenas esfuerzo en cuatro o cinco jornadas y ocasionando una distorsión muy grande con el peregrino que viene de más allá de Galicia”. “Por primera vez, muchos peregrinos finalizan su camino en Melide, Sarria o Tui por no encontrarse con el fenómeno excursionista. Es una tendencia preocupante”, remarca Pérez.

A este respecto José Antonio de la Riera, vocal de la FICS y fundador de la Asociación Galega dos Amigos do Camiño de Santiago, subraya que “las políticas que convierten al Camino de Santiago en un fenómeno local, casi una romería gallega, no interesa ni a los propios gallegos y cada vez son más voces las que se están alzando, fuera de Galicia, pero también dentro, para tratar de frenar un error de base. Nos vemos en la necesidad de señalar que son decisiones cortoplacistas fundamentadas en conseguir buenas estadísticas para réditos políticos inmediatos. No hay que esperar al futuro para ver las consecuencias. Ya lo estamos pagando y muy caro. Es un error de consecuencias inconmensurables si lo mantenemos en el tiempo”. Solicita, por lo tanto, que 300 km sean el nuevo requisito. V.l.