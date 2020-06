Piden una nueva investigación para aclarar la muerte de Fianza

Los medios nacionales se están haciendo eco de la exclusiva publicada por EL CORREO sobre el cambio de testamento que hizo el empresario hostelero compostelano Enrique Fianza Castro unos meses antes de su muerte en extrañas circunstancias. Fianza falleció el 12 de octubre de 2017 en un incendio en Puzol (Valencia). El programa de Antena 3 Espejo Público siguió ayer este tema y mantuvo una conexión directo con la hija del hostelero santiagués, que entre otros temas habló precisamente de los cambios que hizo su progenitor en dicho documento.

Y es que Fianza introdujo una modificación sustancial: suprimió toda referencia a su por entonces compañera sentimental, una ciudadana colombiana a la que había nombrado heredera legítima, y legó todos sus bienes a sus nietos, según los documentos de la notaría a los que tuvo acceso este rotativo.

Enrique Fianza inició una relación en 2014 con una mujer sudamericana a la que conoció siendo novia de otro hotelero de Santiago ya fallecido. Es en 2016 cuando, una vez divorciado, decide modificar el testamento en el que, reconociendo la legítima a su única hija, declara heredera a su compañera sentimental. Lo hizo tras vender una casa de su propiedad en el lugar de Laraño por una importante cantidad de dinero. En Espejo Público su hija reconoció que no se sabía donde estaban los 180.000 euros obtenidos con la venta de ese inmueble.

Anteriormente había traspasado a su exmujer, en el acuerdo de separación, una vivienda de tres plantas en la rúa Quiroga Palacios.

En el programa, presentado por Susana Griso, también se hizo referencia a un informe de criminalística en el que se apuntaba a que Fianza podía haber provocado él mismo el incendio en que falleció, algo con lo que su hija no parece estar en absoluto de acuerdo. Así, según explicó ayer a este rotativo, “es algo que no me encaja, ni por la personalidad de mi padre ni por los resultados del informe toxicológico, que arrojan una gran cantidad de alcohol en la sangre. En esas condiciones me parece difícil que provocara el fuego él”. De hecho, en el programa pidió que se realiza una nueva investigación de lo ocurrido y que el fallecimiento de su padre no se considere suicidio. Afirmó que su padre era una persona bastante miedosa, a la que hasta le imponía ir al médico y que de haberse suicidado no habría utilizado un método de ese tipo para acabar con su vida.

Enrique y su nueva pareja se trasladaron a Valencia con la intención de abrir allí un restaurante que iban a gestionar a medias. Se instalaron en Puzol y las cosas no fueron demasiado bien. En enero de 2017, Enrique Fianza viene a Santiago y acude a la notaría con la que habitualmente trabajaba para redactar un nuevo testamento del que desaparece toda referencia a su compañera sentimental. En ese documento revocó expresamente “todo testamento, cualquiera que sea su forma, otorgado con anterioridad”.