Pobres lampreas

ESPERÉ HASTA PASADA la una de la madrugada delante del televisor porque un compañero de esta Casa, reconocido gastrónomo, me comentó que en el primer programa de la nueva temporada de Masterchef iban a preparar uno de los platos estrella de mi pueblo, bajo la dirección magistral de Pepe Solla. Sí, lamprea a la bordelesa, una receta que de inmediato me transportó con nostalgia y apetito a las cocinas de mi tía Pilar Villaverde o Rosa Solar, la madre de Pepe Domingo Castaño; y por supuesto a una copiosa mesa de emperadores en el Chef Rivera o en el Don Quijote de Galeras. En mi tierra, Padrón, la lamprea del Ulla es producto de prestigio y quienes nos declaramos enamorados del agnato sabemos apreciarlo, saborearlo, distinguirlo, pero sobre todo respetarlo. Siempre se dice que es un bocado que no tiene intermedio: amado locamente por unos y detestado profundamente por otros; pero aún así nadie puede negar que forma parte de la cultura gastronómica de Galicia, como este martes reconocía el multiestrellado Jordi Cruz en una emisión durante la que a más de uno casi se nos caen las lágrimas. Y es que la lamprea no recibió en Masterchef el trato que se merece. Los renombrados cocineros propusieron una receta con vino y sangre que remató en auténticas atrocidades culinarias. ¿Era necesario presentar como un monstruo el producto de los ríos de Galicia? ¿Era imprescindible proponer un guiso de lamprea con caldo de pescado y marisco? Cada maestrillo con su librillo... pero esto no es lo que nos enseñaron nuestras abuelas, las que sabían y saben de lamprea a la bordelesa en Padrón, Cesures, Valga, Santiago, Salvaterra, As Neves... Que no nos ciegue Michelin, ni sus astros. La lamprea es un pez exigente que precisa de una limpieza exhaustiva, pero de una elaboración sencilla: vino, sangre, aceite, ajo, perejil, un poco de canela, sal, fuego lento (más bien el doble de tiempo que dijo Solla) y mucho cariño. Sin más. Eso es lo que a mí me enseñaron en casa.